Atacan a la India Yuridia

Reportó la cuenta de una niña en TikTok

Acusaron de ‘sangrona’ a la comediante Yuridia Ruiz Castro mejor conocida por su papel como la India Yuridia, se ha posicionado como una de las comediantes más populares en México y el extranjero, esto gracias a su increíble talento para hacer chistes y contar sus trágicas historias que al final terminan haciendo reír a todos. A pesar de que la India Yuridia ha llevado una carrera tranquila y fuera de los escándalos, esta vez no pudo escapar de la polémica que ella misma ocasionó, pues hace apenas unas cuantas semanas se le acusó de reportar y cerrar la cuenta de una niña en la red social TikTok. Acusan a la India Yuridia de reportar y cerrar cuenta de una niña La dichosa cuenta que Yuridia habría mandado a cerrar fue la de una menor llamada Lucía, quien junto a su madre Vianey, realizaban parodias de diversos comediantes bajo el usuario de “@luiciayvianey”, perfil que ya contaba con 8 millones de seguidores antes de que fuera reportado. Hay que destacar que una de las parodias que más le dio fama al dúo madre e hija en TikTok fue el de “Rigobertito”, un personaje que originalmente inventó la India Yuridia, y al que la pequeña Lucía le dio vida enamorando a todos sus seguidores por su gran habilidad para interpretar.

Lucía y su madre parodiaban a un personaje de la India Yuridia En múltiples ocasiones, Lucy y su madre se grabaron utilizando los audios de las presentaciones en los que la India Yuridia da voz al personaje de “Rigoberto”, un hombre adulto que en realidad vendría siendo el esposo de la comediante en la vida real, según confesó ella misma. Sin embargo, aunque es Yuridia quien inicialmente diseñó e interpretó al personaje de Rigoberto, para el público fue imposible no caer en la ternura de Lucía, quien para darle mayor realismo a sus videos, solía vestirse como un hombre con panza y se pintaba una barba.

Los rumores iniciaron en redes sociales Desafortunadamente, hace apenas unas cuantas semanas algunos de los usuarios de TikTok se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando, ya que cuando intentaban buscar el perfil de Lucía y su madre Vianey este no aparecía, situación que rápidamente provocó diversos rumores. Mientras muchos estaban preocupados por Lucy al imaginar que algo malo le había pasado y que por eso había decidido cerrar su cuenta, hubo otros más que no dudaron en hacer videos diciendo que la verdadera razón por la que el perfil ya no aparecía, era porque la India Yuridia lo mandó cerrar.

“Las malas lenguas dicen que la India Yuridia le ha borrado la cuenta a una niña en TikTok” “Las malas lenguas dicen que la India Yuridia le ha bajado, le ha cancelado, le ha borrado la cuenta a una niña en TikTok y también en su canal de YouTube. Lucía es la niña de la que les hablo, hacía parodias e imitaciones de varios comediantes con su mamá”, reveló una joven con el usuario de @alondracosilionn en TikTok. Con los rumores al tope y muchos videos que lo detallaban, los comentarios negativos hacia la comediante no tardaron en llegar: “Si fue ella la vetamos de todas partes”, “En este momento dejo de ser fan de la India Yuridia”, “No creo pero si tienen pruebas, que las enseñen”, escribieron.

La comediante le prohibió interpretar a ‘Rigobertito’ Tras desatarse toda una ola de comentarios al respecto, entre los que creían y otros que dudaban de las acusaciones, finalmente fueron las mismas Lucía y su madre quienes confesaron la verdad de lo que estaba pasando en una transmisión en vivo de un perfil nuevo en TikTok. “Pues la razón por la que ya no podemos hacer el papel de Rigoberto es porque la India Yuridia nos dijo que ya no lo podíamos hacer porque pues… no sé pero respetamos sus decisiones y así como respetamos la suya esperemos respete la de nosotras”, explicó la menor.

Los seguidores animaron a la pequeña “Pero pues bueno amigos es cada quien, cada quien tiene su decisión, pero yo no entiendo por qué nos dijo que ya no lo podíamos hacer (refiriéndose al personaje) porque pues no tenía nada de malo”, confesó algo desanimada Lucía, provocando comentarios de apoyo por parte de sus seguidores. “Soy sincera, yo conocí a la India Yuridia por Lucy y su mamita, eso realmente es envidia”, “Les digo que toda la gente es envidiosa, no quiere porque ustedes lo hacen mejor, yo en lo personal ni la veo pero en fin lo que ustedes hagan lo hacen bien”, “Ánimo hermosas… se les quiere mil”, comentaron en apoyo al dúo.

“La autora de estos audios ya nos quito el permiso” Durante el transcurso de el video en vivo, algunos seguidores siguieron cuestionando que es lo que había ocurrido con los videos de “Rigobertito”, personaje que la India Yuridia inventó y que fue la razón más probable por la que le prohibió usarlo a la pequeña Lucía, ante esto, su madre también hablo y dijo lo siguiente: “He recibido miles, miles de comentarios en Instagram preguntando por qué no hemos subido videos y por qué no hemos hecho a Rigobertito, y la razón es porque la autora de estos audios ya nos quito el permiso… bueno, nunca tuvimos el permiso”, detalló Vianey, madre de Lucy. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ

Eliminaron los videos tras petición de la comediante “Ya no se va hacer el personaje de Rigobertito porque se nos prohibió, tuvimos que quitar todos los videos que hay en Facebook y en YouTube, y de plano ya quite también unos de aquí de TikTok porque ya no quiero que de aquí se vayan a salir y ellos vayan a pensar que yo soy la que sigo haciéndome millonaria con esos audios”, aseguró la madre. Posteriormente, los seguidores de la pareja madre e hija, se mostraron bastante tristes al saber que ya no verían mas a Lucy interpretando a Rigobertito, además comentaron alentando a la pequeña para que continuara parodiando a otros personajes como ella bien sabe.

Le llovieron los malos comentarios a la India Yuridia En cambio, quien se llevo la peor parte con todo este alboroto, definitivamente fue la India Yuridia, pues desde que se supo que fue ella quien mando a eliminar los videos de Lucy, le han llovido los comentarios negativos tanto en Instagram como también en otras redes sociales. “¿Qué pedo traes con la niña Lucía? Creo que ella te ayudo para que más gente te conociera. 8 millones de seguidores tenía, pero el karma llega”, “Mega naca te ves peleando con una niña, o sea ¿qué pedo?”, “Que sangrona que no hayas dejado que la peque Lucía siguiera con el personaje de Rigobertito”, comentaron en una de sus más recientes publicaciones en Instagram.

Yuridia ignoró las críticas y se puso a trabajar “Que mala la verdad, hacer eso con una niña le servía de publicidad, por lo pronto ya no la sigo para que se le quite”, “Le dio coraje por que tiene más seguidores que ella”, “Tanto que quería yo a la India Yuridia, pero a partir de hoy a perdido un admirador”, “Yo Creo que se las tira de importante y quiere mas dinero”, comentaron los usuarios de TikTok. Pese a todos los malos comentarios negativos que ha recibido en las redes sociales, la comediante Yuridia, se ha mantenido en silencio y no ha dado ninguna declaración al respecto, en cambio, continúa realizando presentaciones y haciendo sold-out alrededor de México.