En pleno cumpleaños de Alaia, atacan a Adamari López por su vestido

En pleno cumpleaños de su hija Alaia, atacan a Adamari López por el vestido que llevaba puesto.

Este 4 de marzo, la pequeña Alaia arriba a su quinto cumpleaños, y sus papás Adamari López y Toni Costa dedicaron hermosas palabras a su hija.

“Hoy hace 5 años vino a nuestro mundo #Alaïa, para traernos amor eterno y agrandar nuestra familia, tu mami @adamarilopez y yo te amamos con todo nuestro ser, felicidades”, escribió el bailarín.

Mientras que la presentadora dijo “Hace 5 años llegó la felicidad más grande a mi vida… Te Amo con locura Alaia! Gracias Dios por permitirme ser madre y regalarme la mayor bendición de mi vida. Happy Bday!”.

Los mensajes de sus seguidores se convirtieron en una lluvia de bendiciones y buenos deseos para la hija de los famosos.

Pero no todo fue ‘color de rosas’ porque los más críticos arremetieron contra Adamari.

La presentadora precisamente hoy iba vestida con una especie de blusón amplio negro que quedaba muy corto, entallado en la cintura por el uso de un cinturón grueso.

Y al parecer esto no le gustó a los fanáticos, que comenzaron a comentar sobre su atuendo.

“Te ves más pequeña, quien te visteeee, la minifalda no queda bien a las mujeres pequeñas”, “A veces la pegas y otras veces no, por ejemplo este outfit es un rotundo no.”, “Las minifaldas no te quedan. Te hacer ver mas cortica de lo que eres. Tu tienes que asesorarte de un profesional para vestirte bien porque tu tienes el cuerpo complejo de un niño de 12 anos pasado de peso que es difícil de vestir. Asesórate.”, fueron algunos de los duros mensajes.

Pero ahí no acababa, porque en un video publicado por Un Nuevo Día, donde se ve a Adamari cantando cumpleaños a su hija las críticas aumentaron.

“Patética”, “Porque le hacen esas tomas a Adamari”, “Adamari se le coloco la camisa al esposo, que ridícula se ve con ese vestido. Hay que recoger fondos para remodelar el closet de Adamari. No entiendo si es tan hermosa porque se viste así.”, “Esa ropa no le queda buena! Te ves más pequeña”, “¿Porque siempre la visten tan mal a esa muchacha?”, “Ella es muy bonita pero de verdad esa ropa no le quedan para nada bien”, continuaron diciendo.

Incluso una seguidora se atrevió a afirmar que la artista “No ha rebajado Nada, es photoshop”.

Hasta el punto en el que varios sospecharon que podría estar embarazada. “Parece que está embarazada… Ada opsss”, dijo Alberto Toto. “Está preñada?”, preguntó también Nelson Rodríguez.

Por supuesto, también salieron en su defensa personas como Magnolia Jimenez que argumentaron “Las envidiosas sufriendo y Ada cada día mas Hermosa”

En este cumpleaños de Alaia, ¿qué opinas de la vestimenta de Adamari López?

Niurka ‘utiliza’ una foto de Adamari López para ‘hacerla quedar mal’ por lo que hizo (FOTO)

Nuevamente, la bailarina y actriz cubana Niurka da de que hablar. Ahora, por subir una foto a su cuenta de Instagram de la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López.

“Por favor, necesitamos alejar radicalmente y con absoluta premura a ADAMARIS de su diseñador, es un hostil peligroso para su imagen, intenta destruir su carrera”, escribió Niurka en esta publicación, aunque escribió mal el nombre de la actriz y conductora del programa “Un nuevo día”.

La publicación cuenta hasta el momento con más de 10 mil likes, así como comentarios y reacciones de todo tipo de sus seguidores, algunos de ellos le dan la razón a Niurka, quien tal vez no atacó a Adamari López, si no más bien a la persona que la asesora en su vestuario.