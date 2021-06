Cuarto y quinto cheque de ayuda podrían venir en camino

Esta no es la primera muestra de poyo que llega a manos del presidente. El pasado 30 de marzo, un grupo de 21 senadores demócratas dirigieron a Biden una misiva para promover más cheques de ayuda.

El documento continúa diciendo: “Un cuarto y quinto cheque podrían mantener a otros 12 millones fuera de la pobreza. Combinados con los efectos del ARP, los pagos directos podrían reducir el número de personas en situación de pobreza en 2021 de 44 millones a 16 millones”, según recogió The Sun .

Tanto la Cámara Baja, como la Cámara Alta han vuelto a sus sesiones regulares por primera vez desde el 20 de mayo. A su regreso, la discusión sobre los nuevos cheques de estímulo ha vuelto a estar sobre la mesa y gana cada vez más partidarios no solo entre legisladores, sino también entre los ciudadanos.

Hasta la fecha, esta petición se ha posicionado entre las 10 principales peticiones de 2020 más apoyadas en el portal Change.org. Si llegase a alcanzar las 3 millones de firmas, se convertiría en la petición más firmada en el sitio web; pero quizás esto no sea suficiente para generar una decisión política.

Stephanie Bonin, propietaria de un restaurante de Denver, Colorado, publicó la solicitud en Change.org desde el año pasado. La mujer argumenta que de no aprobarse la ayuda, “los trabajadores despedidos, los trabajadores sin permiso, los autónomos y los trabajadores que se enfrentan a horarios reducidos tendrán dificultades para pagar el alquiler o poner comida en la mesa”.

El cuarto cheque es una propuesta de algunos legisladores que aun tiene un largo camino por recorrer antes de ser aprobada, pero no debe desanimarse, ya que hay una partida destinada para un sector de la ciudadanía y que se denomina cheque secreto. Aquí te diremos qué es y cómo se puede obtener.

Acuda a las oficinas

Lo único que debes hacer es acudir a las oficinas de la Agencia de Financiamiento de vivienda del estado en que radicas para ver qué más necesitas presentar, ya que cada estado tienes sus propios requisitos, y es importante que lo sepas.

Hay algunas personas que ya recibieron este apoyo, y fue uno de ellos, puede rastrear el pago o el estatus que tiene actualmente, a través de la herramienta del IRS Get my Payment, y así no tendrás dudas de nada. Cuarto y quinto cheque de ayuda podrían venir en camino.