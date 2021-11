Cuántos millones ganó Canelo tras vencer a Plant en el cuadrilátero

Enseñar a un hijo con el ejemplo

Eddy Reynoso, entrenador del boxeador, vio la escena y dijo: ‘los boxeadores no lloran’. Pero Canelo decidió detener su entrenamiento por unos minutos para conversar con su pequeño hijo sobre lo que había pasado y así dejarle una importante enseñanza de vida, apunto El Financiero.

“Te voy a explicar algo. Hay veces que no pasa nada, si te duele algo, no pasa nada si lloras. Muchas veces tienes que sacarlo llorando, ok, no pasa nada si lloras. No importa. Si algún día te duele algo, te caes o lo que sea, no importa que llores, no pasa nada”, explicó Canelo a Saúl Adiel.