“Los mexicanos no se andan con ‘fregaderas'”

“No queda mucho tiempo ni mucho qué decir. Antes de esta pelea, Canelo dijo que los mexicanos no se andan con fregaderas. Es bueno saberlo, porque, de donde soy, tampoco nos andamos con fregaderas. No era mi intención (esa vez) meterme en la piel de Canelo en la primera conferencia de prensa. Creo que los medios lo aprovechan más que nosotros. Ambos hemos estado en peores riñas que esa. Cuando suena la campana, es completamente diferente”, expresó el originario de Tennessee, dueño del cetro Supermediano de la FIB.

El tapatío, monarca Supermediano del CMB, OMB y AMB, dijo que el incidente quedó olvidado. Sólo piensa en ganar y ser campeón indiscutido: “Es tan diferente cuando estás en el ring, así que realmente no tomo nada de nuestro altercado en la primera conferencia. Me he enfrentado a muchos buenos peleadores con habilidades similares a las de Caleb. Es un estilo que he visto antes y sé qué hacer con él”, puntualizó el tapatío, considerado el mejor boxeador libra por libra del mundo (Con información de Agencia Reforma).