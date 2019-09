View this post on Instagram

My happy place 😊 Hay algunas semanas más intensas que otras, y a mi me encanta desestresarme en el gimnasio. Y tu como te desestresas ? . . . Some weeks are more intense than others . I love to hit the gym to decompress , to get rid of stress…. What do you like to do to deal with stress ? #cristy #memyself&i #activa #siempreactiva #cristysolis #humpday