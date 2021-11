Cristina Eustace sufrió momento ‘incómodo’ con Raúl de Molina

La cantante revela que el ‘Gordo’ le hizo algo indecoroso cuando estaba embarazada

“Ellos dos son detestables”, dijo la cantante en La Casa de los Famosos Cristina Eustace Raúl de Molina. El final del reality show más popular de Telemundo, La Casa de los Famosos está muy cerca, y los concursantes finalistas ya se alistan para saber quien será el gran ganador de este concurso. Lo finales son Cristina Eustace, Alicia Machado quien es la favorita para ganar, Pablo Montero y Manelyk González. Durante esta estancia en la Casa de los Famosos la cantante mexicana dio de que hablar cuando en una charla con Alicia Machado reveló algo que impacto a todos. Fue a través de la cuenta de Instagram de Chica Picosaa donde en un video compartido aparece Cristina diciendo Raúl de Molina le hizo algo indecoroso cuando estaba embarazada. Cristina Eustace arremete en contra de Raúl de Molina Cabe recordar que durante el reality show, los participantes son grabados las 24 horas del día, y los secretos no son posibles mientras sigan adentro de la casa. Las emisiones de todas las charlas entre los famosos pueden ser vistas y escuchadas por los televidentes y usuarios en redes sociales. Cristina Eustace es una cantante mexicana que tuvo una relación con el exbeisbolista Esteban Loaiza, exesposo de la fallecida cantante Jenni Rivera. En esta ocasión habló sobre como el ‘Gordo’ de Molina la acosó cuando ella estaba embarazada, precisamente estaba esperando un bebé del exbeisbolista.

Cristina Eustace y sus compañeros atacan al programa de Raúl de Molina Dentro de “La Casa de los Famosos” de Telemundo, Pablo Montero y Alicia Machado arremetieron en contra de Raúl de Molina y Lili Estefan conductores del programa de entrevistas El Gordo y la Flaca. Fue en ese momento cuando todos aprovecharon el momento para decir su sentir sobre los conductores. “Para mí ‘El gordo y la flaca’ deberían de pagarme regalías por los años que les di contenido y no había de quién hablar, claro porque las demás demandaban, yo no. Y todavía tienen el descaro de decirte ‘Somos amigos’”, dijo la ex reina de belleza Alicia Machado en su charla con sus compañeros.

“Ellos dos son detestables”, dijo Cristina Eustace sobre Raúl de Molina Fue cuando Cristina Eustace se lanzó en contra de Raúl de Molina, “Ese cabr…”, susurró a sus compañeros del reality show y agregó: “¿Si te dije lo que me hizo ese cabrón, verdad?. O sea, yo embarazada, yo embarazada y al we… no le importó”, dijo la cantante en su platica con Alicia Machado. “No le importó y yo como si fuera una pendeja, o sea no. Sí, no; ellos dos son detestables”, le respondió su compañera, la ex Miss Universo y gran favorita para ganar el show de la Casa de los Famosos. La mexicana no dio mayor detalles sobre que fue lo que el conductor del Gordo y la Flaca le hizo, pero uno de sus fans reveló algo.

Cuentan los sucedido entre Cristina Eustace y Raúl de Molina Inmediatamente los internautas reaccionaron al post donde arremeten en contra de Raúl de Molina, incluso hubo quien dijo que sabía lo que había pasado cuando Cristina se encontraba embarazada: “Yo se que le hicieron, no supera que la gente la critique por andar con el marido de Jenny”, dijo el usuario. “Entonces la invitaron a unos premios muy importantes y ella estaba nominada. Fue cuando llega a que la entrevisten en la alfombra roja, no la pelan y le empiezan a preguntar a su marido el ex de Jenny, Esteban Loayza, por Jenny y sus hijos y los pleitos y los chismes. Ya cuando acabó la entrevista supuestamente ella les armó escándalo”, agregó. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

Reportan el arresto de Enrique Albis exproductor de El Gordo y la Flaca Otro de los escándalos más recientes que tuvo el programa fue cuando detuvieron al exproductor por agresión sexual. El arresto de Enrique Albis, el exproductor del programa de chismes de la cadena Univisión se dio tras destaparse una serie de acusaciones en su contra. El Miami Herald destapó el escándalo de Enrique Albis antes de su arresto. El exproductor del popular programa hispano "El Gordo y la Flaca", enfrentaba 'discretamente' los cargo en su contra denunciados por tres mujeres quiénes querían aparecer el el programa, de acuerdo con el medio citado.

'Pagará caro sus pecados' Fue la Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade la encargada de presentar cargos más graves en dos de los tres casos que existen en su contra. El Miami Herald, intentó obtener comentarios del exproductor de "El Gordo y La Flaca", pero no lo lograron. Agresión sexual, encarcelamiento falso, robo repentino y varios delitos menores por agresión son los que enfrenta el polémico exintegrante de El Gordo y La Flaca". El escándalo comenzó cuando el programa "Chisme No Like" comenzó a emitir serias acusaciones, relata el Miami Herald.

Enrique Albis y sus 'mañas' El exproductor de uno de los programas más populares de Univisión fue acusado por un grupo de mujeres que supuestamente fueron atraídas, gracias a la posición de Enrique Albis, para 'audiciones' donde intentó tocarlas, de acuerdo con el Miami Herald. Luego de esto, el programa de Univisión decidió dar por finalizada su relación laboral con Enrique Albis, pero los problemas no terminaron ahí. Lo anterior, debido a que se filtró un video en las redes donde se pueden ver a varias mujeres que aseguran fueron acosadas por el exproductor de 'El Gordo y La Flaca'.

Exproductor supuestamente 'abusaba' de su posición el programa El video fue publicado en la cuenta del periodista Javier Ceriani, y en él se puede ver a varias mujeres acudiendo a la estación de policía para imponer una denuncia en contra del supuesto acosador. "Estamos haciendo un procedimiento legal contra el exproductor de 'El Gordo y la Flaca'", dijo una mujer al salir de la estación, mientras otra aclaró el delito: "Por acoso sexual a nuestra persona". Asimismo, señaló que hasta el momento, hay casi 10 mujeres que supuestamente fueron víctimas de Enrique Albis: "Por ahora somos 9", y cuando se les preguntó si todas las chicas declararían, contundentemente respondieron: "Todas".

'Dudaban' de las acusaciones en contra del exproductor Asimismo, las mujeres que fueron entrevistadas a las afueras de la estación aseguraron: "Todavía estamos esperando que muchas de ellas salgan al aire". El video desató una fuerte polémica. En un principio, hubo quienes mostraron su apoyo a las mujeres: "Mejor tarde que nunca", "ánimo, no desistan, estamos con ustedes", "estoy en contra del abuso del poder de estos empresarios", "Frustrante que las cadenas más grandes del mundo hispano en USA no den importancia a este caso tan serio", se pudo leer. Sin embargo, otros tuvieron algunas dudas: "No entiendo por qué hasta hoy ? Porque no en su momento? No lo comprendo", "Hello tienen pintas de otra cosa y no de acosadas serán que son escort service ahora quieren sacar provecho después de tanto tiempos", "Después del susto porque espera tanto tiempo e ir a la policía", agregaron.

Agresión en pleno camerino De acuerdo con el Miami Herald, las mujeres declararon que Enrique Albis insistió en utilizaron un traje sumamente ajustado como parte de la audición. También, dijeron que las manoseó. Incluso una de las mujeres aseguró que se masturbó en frente de ella en dos ocasiones. Uno de los casos ocurrió en un camerino de la cadena hispana en 2020, de acuerdo con el medio citado. Las autoridades dijeron que intentó obligarla a practicar sexo oral, así como tocar su miembro y masturbarse frente a ella.