“La única finalidad es eso, viendo un producto de gran calidad con todo lo que hace Telemundo, un producto que no escatiman en nada, un producto que desde la iluminación tú vas a ver cosas preciosas, una escenografía majestuosa, locaciones increíbles en San Miguel de Allende, en la Ciudad de México, algunas de Beverly Hills. Yo creo que la gente debe regalarse el permiso de un proyecto para hacerse la vida más feliz. No hay ninguna pretensión, más allá de que la gente la pase súper feliz”.

“Exacto, es que es una villana muy humana, una villana que está estructurada partiendo de la base, que esta es una historia, que las cosas que suceden como está escrita la historia son muy chistosas. No es que los personajes nos hagamos los chistosos, los personajes sufrimos todos. Pero como está escrita la historia y por todo lo que va sucediendo conforme la historia avanza, esas son las circunstancias que hacen un poco de tragedia como comedia, pero la situación es la que chistosa, no nosotros los personajes”.

“Pues mira, la verdad es que no hice, porque hasta para eso fui suertuda. Se hizo el ofrecimiento directo y para mí la verdad es que fue una fortuna porque me la paso muy mal en los castings, no me gustan, no estoy acostumbrada, por lo tanto es nuevo. Y que sucede que no doy mi 100 los pocos que he hecho ha sido un desastre, que simbólicamente ha sido un desastre y pues por algo no me había quedado”.

“Yo no los escuchaba en casa, pero es un idioma muy complicado, decía Guy ¿por qué ruso?, en inglés, que lo hablo muy bien, porque no francés, que es muy fácil. No puedes hablar así, dije pero por qué el ruso cada vez que yo ensayaba se mataba de risa y el día que viene la primera escena trajeron una una coach muy linda rusa para que me ayudara mucho con la pronunciación y tal. Y este hombre no se podía aguantar la risa, no se aguantaba la risa de luz muy muy seria hablando ruso y se mataba de risa, me mataba de risa yo”. Archivado como: Chantal Andere Parientes a la fuerza

“Que quiera convivir conmigo, porque yo siempre he sido así, he sido una mujer que me gusta llevarme bien con la gente, me gusta irme con una sonrisa a mi casa, son demasiadas horas de trabajo, es un trabajo muy demandante. Yo te estoy contando la parte linda, la levantarse a las 5 de la mañana, aprenderse de memoria 25 escenas al día de lunes a sábado. Es un trabajo muy rudo, siempre ha sido, lo conozco de toda mi vida. Pero si tú llegas y tienes gente que te hace reír, que llegan y te regalan donas”. Archivado como: Chantal Andere Parientes a la fuerza

“Bien, muy bien. Yo la verdad es que me llevo bien con todo el mundo y no que me digas qué buena persona eres. Yo con Bárbara chistosamente, siendo ella la buena y yo la mala, nuestros personajes grabaron muy pocas escenas, pero siempre hay una gran camaradería. Cuando tú tienes un equipo de trabajo, armonía, estás del otro lado y yo, yo siempre voy a estar cuando alguien me necesita o me quiere”.

¿Cómo fue adaptarte, cambiarte de casa. Cómo fue todo ese proceso de adaptación?

“Pues la verdad es que fue muy sencillo porque estaba donde yo había decretado que quería estar. Yo en mi caso muy personal, este elenco es un elenco muy disciplinado, muy estudioso. No puedes no estudiar cuando estás trabajando y estás haciendo un proyecto, no puedes no estudiar cuando vas de memoria, no puedes no estudiar cuando tienes compañeros que llegan aprendidos de la A a la Z y yo nunca me permitiría no llegar a mi trabajo bien descansada, estudiada, sabiendo que voy a ser y comprometida”.

“Yo sé lo que cuesta producir cosas de este nivel. Yo sé lo cansado que puede ser el no dormir más que cuatro o cinco horas, pero es un trabajo que yo decidí estar. A mí no me pusieron una pistola, entonces yo tengo que cumplir cabalmente y más si se te está dando una oportunidad nueva y nueva para todos. En esta empresa nadie sabía como era Chantal Andere la mujer que llegaba a trabajar. Sabían de mi trayectoria, sabían de mi historia laboral, si nunca han trabajado contigo quizás tienen una percepción distinta. Pero afortunadamente así yo ya los quiero mucho a todos”. Archivado como: Chantal Andere Parientes a la fuerza