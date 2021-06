Además, señala que “casi todas las familias trabajadoras con niños recibirán el Crédito Tributario por Hijos automáticamente. Si presentaste tu declaración de impuestos de 2019 o 2020, o si te registraste para pagos de estímulo usando la herramienta de no declarante del IRS el año pasado, ya está todo listo”.

En este caso indica que “para aquellos que no obtuvieron suficientes ingresos para que se les exija pagar impuestos, puede usar la herramienta de no declarantes para inscribirse en el Crédito tributario por hijos. Si se retrasa en la presentación de impuestos, aún puede presentar una declaración para obtener pagos mensuales de Crédito Tributario por Hijos en 2021”.

Esta publicación la acaba de hacer la Casa Blanca la mañana de este lunes y apenas con una hora de sacarla, ya superaba las nueve mil reacciones de me gusta y superaba los 800 comentarios y la mayoría con más preguntas sobre el beneficio para las familias.

Hace unos días se informó que autoridades adviertieron que el crédito tributario por hijos de $ 3,600 podría ser incautado por el IRS para pagar deudas antiguas, debe estar alerta, de acuerdo a una publicación hecha por el portal de noticias The Sun.

Originalmente esta ayuda de crédito tributario que podría ser incautado para pagar deudas, es para que las familias de bajos recursos económicos puedan hacer frente a los compromisos adquiridos durante la época de pandemia, sin embargo, si usted tiene alguna de estas deudas pendientes, podría tener que empezar a resignarse a no recibirlo todo o solo una parte.

Crédito tributario por hijos: BUENA NOTICIA

Pero hay una buena noticia, no todo es negativo en el crédito tributario que sería incautado, porque las mismas autoridades han establecido algunos criterios y no todos resultarían perjudicados si usted tiene pendiente algunas deudas antiguas por pagar, por lo que no le quitarían su dinero si usted tiene deudas a nivel federal o estatal como el retorno de impuestos.

Hay que recordar que fue el mismo mandatario estadounidense quien avisó a la ciudadanía que serían todos los habitantes quienes recibirían esta ayuda mensual de manera automática, por lo que en una instancia todos se verían beneficiados.