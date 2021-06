Bien sea un depósito no reclamado, un cheque sin cobrar, acciones, cheques de estímulo anteriores, bonos, un reembolso, una liquidación en efectivo, un depósito de servicios públicos o incluso beneficios del seguro, con algunas páginas autorizadas por el Estado puede saber si su estado tiene dinero a su favor esperando para ser reclamado.

Se considera dinero sin reclamar a cualquier pago de una deuda por parte de una empresa, dependencia gubernamental u otras fuentes que no haya sido recolectado por el beneficiario al que va dirigida.

Puede obtener hasta $2,000 en promedio

Según la Asociación Nacional de Administradores de Propiedades No Reclamadas, el reclamo promedio pagado por persona en 2019 fue de 1,780 dólares.

Cuando el estado no puede localizar al beneficiario del dinero sin reclamar después de un período de tiempo, deben enviar el artículo o el dinero no reclamado a “una oficina de propiedad no reclamada administrada por el estado hasta que el dueño lo reclame”, informó el medio reseñado.