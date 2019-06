Página

Surgió una emotiva carta de despedida de Constanza Creel a su madre Edith González

Las palabras de la hija de la actriz pusieron la piel de gallina a más de uno

Los internautas no tardaron en aparecer en la sección de mensajes

Constanza Creel, la hija de Edith González, paralizó las redes cuando se difundió una muy emotiva carta que le escribió a su fallecida madre y que hizo llorar a miles.

Hace unos días el mundo del espectáculo se tiñó de luto tras darse a conocer la noticia de la muerte de la actriz Edith González a los 54 años, víctima de cáncer de ovario.

Una gran cantidad de celebridades dedicaron hermosos mensajes en sus redes para despedir como se merece a la entrañable intérprete.

Y en esta ocasión, surgió una emotiva carta de despedida que escribió Constanza Creel, la hija de Edith González.

En el mensaje que fue difundido en una gran cantidad de redes se puede leer al comienzo: “Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo”.

Asimismo, Constanza Creel recordó algunos momentos que pasó junto a Edith González: “De pequeña me acuerdo que sin importan que tan tarde o cansada llegaba de trabajar, siempre me daba un beso… al igual, nunca tomó ser buena madre como excusa para no ser buena en su trabajo”.

Y Constanza Creel, la hija de Edith González, fue clara sobre la muerte de su madre: “Me acuerdo que siempre me decía algo como: ‘La carta de resignación de un actor es la muerte’. Y así lo hizo”.

Por otra parte, Constanza Creel recordó la gran cantidad de países que recorrió de la mano de Edith González: “Me llevó a recorrer todo el mundo: Egipto, Galápagos, París, Londres, Vietnam, Tailandia, Perú, Colombia, Canadá, Madrid, al igual que la república mexicana”.