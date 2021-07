Adamari López confirmó sospechas con unas fotos sobre su mamá y su hija Alaïa

La hija de Adamari López ¿tiene mucho más de Toni Costa o de la boricua?

La mamá de Adamari López murió hace algunos años Adamari López ama profundamente a su hija Alaïa y ahora una foto junto a su mamá quien murió hace algunos años confirma las sospechas sobre la querida y carismática niña, a quien la gente asegura que se parece más a su papá Toni Costa que a su adorada y famosa progenitora, la conductora de ‘Hoy Día’. La página de fanáticos de Instagram de ‘Adamary López Torres’, comparte momentos, videos y fotos de la boricua que incluso ella misma no cuenta en su página oficial, por lo que no fue extraño que en unas imágenes tomadas de dicha red social se pusiera en evidencia el asombroso parecido de la fallecida mamá de la boricua, con su ahora pequeña Alaïa. Alaïa es una niña muy querida por su familia La pequeña Alaïa cuenta con su propio Instagram en donde se comparten sus ‘aventuras’, sin embargo últimamente, desde la separación de sus famosos padres, está un poco menos activa de lo normal, pero los fanáticos de la niña y su mamá no dejan pasar los días para compartir fotos. Lo sucedido hace algunas semanas, impactó a todos y es que son pocas las imágenes que se pueden ver de la mamá de Adamari López, la señora Vidalina Torres, quien falleció desde 2012 tras una larga batalla contra el cáncer y tenía 75 años en ese entonces, pero una foto quedó ‘guardada’ en el corazón de muchos.

La foto de la mamá de Adamari López impactó a muchos La imagen en la que la mamá de Adamari López aparece junto a la boricua, es de las pocas que se conocen de la señora Vidalina Torres, quien en todo momento apoyó a su hija durante su dura batalla contra el cáncer de seno que padeció: “Lo que le sucedió a Adamari fue lo más doloroso que me ha pasado en mi vida porque ella tiene tantos deseos de vivir”, fueron declaraciones de su mamá para la revista ‘People en español’ al enterarse de la enfermedad de su hija. En la fotografía se puede ver cómo tanto madre e hija tienen la misma sonrisa, mirada, nariz e incluso expresión al pasar momentos juntas con el mismo carisma y ángel que quedaron capturados, lo que sin duda confirma sospechas en las imágenes que Adamari López aparece con Alaïa.

Alaïa ¿es idéntica a la mamá de Adamari López? Lamentablemente, Adamari López tendrá que vivir con un dolor muy fuerte sin sus papás, pero también con la tristeza de que su mamá y su padre no conocieron a su pequeña Alaïa, quien hubiera sido una niña muy amada por ellos y es algo que le duele y la lleva a las lágrimas. Cuando muchas personas han dicho que Alaïa se parece a Toni Costa, sin duda, la foto de Adamari López con su mamá confirma que la pequeña famosa también tiene muchos rasgos de la señora Vidalina a quien lamentablemente no pudo conocer pero que sin duda tuvo una especie de ‘renacimiento’ en ella.

La mamá de Adamari López y Alaïa y la famosa son casi idénticas En la misma cuenta de fans, se publicó una foto de Adamari López cuando era niña y en blanco y negro se puede evidenciar que la boricua y su hija Alaïa son más que idénticas, como dos gotas de agua y la gente no dejó pasar desapercibido en parecido sorprendente y comentaron: “La niña es igualita a ti”, “Adamari, Alaia se parece a ella y a su papá, Es una mezcla”, “Pues tu. ……. y tu Nina. Igualita a ti”, “usted y su niña don idénticas bendiciones”, “Eres idéntica a tu princesita”, “Cómo dos gotas de agua”, “Alaïa es tu clon”, “Idéntica a tu nena. Por supuesto que eres tu. Hermosa”, “Igualitas la mamá y la hija, Muy hermosas, Dios las bendiga”.

La mamá de Adamari López tenía la misma relación que la boricua ahora con su pequeña Alaïa Lo cierto es que la señora Vidalina ya no pudo ver cómo Adamari López salió adelante tras batallar con el cáncer y rehacer su vida con Toni Costa, quien le dio una de las dichas más grandes que toda mujer desea: ser mamá y actualmente la boricua precisa que quiere tener otro bebé si Dios se lo manda. Los días de la madre y el padre, son momentos dolorosos para Adamari López pues en todo momento recuerda que sus padres no pudieron conocer a Alaïa, aunque en varios videos se nota que la boricua lucha porque la pequeña sepa de cómo eran y todo lo que la amarían si estuvieran vivos.

Adamari López ¿levanta sospechas de su hija? Meses ha pasado de la separación de Adamari López y Toni Costa, al menos en su anuncio, pues se rumora que sucedió desde hace tiempo, sin embargo, la preocupación de los seguidores de la pareja recae en su hija Alaïa, la pequeña de ambos famosos que estaría ‘sufriendo’ las consecuencias de las decisiones de sus padres. A través de una página de fanáticos de la boricua se puede ver cómo una foto de Alaïa levanta rumores sobre a quién se parece más la peque, si a su madre Adamari López o en efecto tiene más de Toni Costa, en medio de rumores de que supuestamente sus padres tienen ya ‘otras relaciones’.

La inesperada fotografía de Alaïa que dejaba a todos asombrados Y es que los seguidores de la pareja están alarmados por cómo se ve el semblante de Alaïa a partir de que Toni Costa y Adamari López se separaron pues según comentaron, la niña perdió su ‘chispa’ y el brillo de sus ojos en unos recientes videos compartidos por ambos en donde conviven con ella. Ahora, en una fotografía, se puede ver cómo Alaïa heredó la belleza de sus famosos padres, pero la gente realizó especulaciones y comentarios sobre a quién se parecía más la pequeña y carismática niña, que ‘aparentemente’ está tomando ‘bien’, el hecho de que sus padres ya no vivan juntos. Rin un reciente video de Adamari López donde se fue de viaje con su hija Alaïa, le comentaron: “Ada. El Mundo te quiere y eres hermosa, seguro admiradores y otro amor estén esperando turno. Un padre como Tony no. El brillo de los ojos de la nena ya no es igual. Dios te de Sabiduría”, “Alaïa disfruta al máximo cuando está con sus papás, no hay mucho que ocultar, a la nena no se le ve del todo feliz, se le nota, yo voy viendo detalladamente todos los videos que están subiendo desde que sus padres se separaron, la nena perdió el brillo en sus ojos…”, y apenas comenzaban los mensajes…

‘Sospechas’ sobre el ‘origen’ de la hija de Adamari López y Toni Costa “Pues sí falta Toni hasta yo lo extraño pero sólo ellos saben lo que pasó . Aquí lo lamentable es el sentir de la niña lamentablemente nosotros como adultos nos llevamos entre las patas a los hijos”, “Yo no se ustedes pero no veo a la niña igual antes la notaba mas alegre, los niños sufren mucho y más ella que siempre estaba más con Toni que con Adamari”, expresaron. En la página de Instagram de ‘Adamary López Torres’, se puede dar cuenta de múltiples videos y capturas de los momentos más importantes de la boricua, que sus fanáticos administran, sin embargo, un comparativo en una imagen, dejó levantar sospechas sobre ‘el origen’ de Alaïa.

La juzgaron terrible por lo ‘hecho’ a Toni Costa La postal da cuenta del lado izquierdo de Adamari López mientras era apenas una niña con aproximadamente cinco años de edad, mientras que del lado derecho, Alaïa, hija también de Toni Costa, hizo aparición de bebé y el parecido resultó asombroso, tanto que desató un debate en los comentarios de la gente. “Se parece a su papá Toni!!”, “Mucho papá”, “Para mi es mas parecida al papa.. Pero es hermosa como su madre”, “Se parece en los ojos la cara es la de Toni”, “Se parece al papá hasta en lo delgado y como habla fino”, “La separación de los ojos impresionante. El resto mucho del papá”, escribieron fanáticas, pero otras no le perdonaron a Adamari su ruptura: “Se la pegaste a Tony ese hombre que dió todo por ti y tu hija el que se pasaba todo el tiempo con ella no me explico cómo son las mujeres como tú”.