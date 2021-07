Ana Patricia Gámez fue a ‘refugiarse’ al cementerio y ahora otras fotos confirman sospechas

La ex conductora de Enamorándonos ¿está arrepentida de su retiro de la televisión?

Unas fotos junto a su marido y familia dejaría a todos con la respuesta Mijos y mijas, su comandita LA CHACHA haciendo su aparición por acá y llevándoles la chisma de mi chiquita Ana Patricia Gámez que después de su retiro de Enamorándonos y la televisión en general, me tiene muy mortificada porque ¿será que está arrepentida del arrebato de su renuncia? Aquí les voy a desmenuzar esa sospechosa decisión de mi niña que ya la llevó al anonimato y a estar sin el ojo público más que subiendo sus cosas en redes sociales que por ahí me doy cuenta de algo que me levantó sospechas y hoy les tengo las pruebas fehacientes de si tomó o no una mala decisión para su vida. Ana Patricia Gámez ¿arrepentida de su retiro de la televisión? Desde hace meses que anunció que se iba de Enamorándonos y de la televisión en general por decisión propia, se corrieron muchos rumores de la salida de Ana Patricia Gámez de Univisión mijos, que si no le habían renovado el contrato y por dignidad dijo que ella se iba o que si el esposo la había sacado de la farándula. También se decía que mi niña estaba muy presionada por tener otro hijo y que si seguía con ese ritmo de trabajo ni tiempo tendría de embarazarse, porque se la había pasado 10 años como conductora primero de Despierta América y de Enamorándonos después del que se nos fue sin más ni más… pero ¿sirvió su decisión mijos?

Ana Patricia Gámez fue a parar al cementerio ¿alarmando a todos? Enamorándonos estrenó nueva conductora, la mijita esa de Karina Banda, hace como dos semanas mijitos, pero varios extrañan a la mexicana y cómo no si tenía más tablas y carisma, pero por eso me fui a echar un clavado a su Instagram y me encontré con varias cosas que comentarles. Resulta que la mijita se nos fue a refugiar al cementerio, pero antes de que se me alarmen, les cuento que fue para visitar a su señor padre que cumplió un año de muerto y mi chiquita muy devastada, como una se pone con la pérdida de un ser querido fue a honrarlo y a dedicarle tiempo.

¿El esposo la presionó para su retiro de la televisión? Yo también me di cuenta que es el tiempo el que valoraba más mi niña Ana Patricia Gámez porque cuando se retiró de Enamorándonos y de Univisión, dijo que era por su vida personal y que quería disfrutar el tiempo con sus hijos y su esposo, aunque se decía que él la presionaba para salirse. Y en su Instagram, antes de ir a parar al cementerio a visitar a su papito, pues mi mexicana consentida en EEUU ‘calló bocas’ con unas fotografías de unos viajes muy especiales con su esposo a quien ama profundamente y dejó unas emotivas palabras que dejarían a todos confirmando las sospechas mijos.

Un mensaje de Ana Patricia Gámez confirma lo que todos esperaban tras su retiro La mexicana compartió hace unos años atrás, unas experiencias inolvidables con su esposo y sí, esto deja ver que esta más que feliz de su retiro junto a su esposo y sus niños: “A estas fechas en el 2014 Luis y yo estábamos de Luna de Miel visitando lugares increíbles en el viviendo experiencias maravillosas, en un nuevo episodio en mi Podcast Ana Patricia Sin Filtro te platico todas esas bellas aventuras en Maldivas, Thailandia, Bali & Myanmar”. En esas imágenes se pude ver a la pareja muy de vacaciones en su luna de miel y la recordó a 7 años de que sucedió, por lo que está claro que la mijita sabe que el tiempo con su esposo es inmenso ahora que está de retiro de la televisión y planea seguir gozándolo como Dios manda.

Los hijos también son otro motivo de que la ex conductora de Enamorándonos renunciara a Univisión Mi Ana Patricia Gámez a diferencia de varias mujercitas del medio artístico, pues se agarró los pantalones para decir ‘a mi me vale ser famosa y andar en boca de todos, yo me voy a mi casa ay de ahí nadie me saca, claro que sí’, y ándale que le está resultando mejor de lo que pensaba. Pero ¿está deprimida o arrepentida de dejar Enamorándonos y su carrera profesional? Pues ni tanto mijos porque resulta que tiene un podcast en redes sociales en donde la podemos escuchar hablando de su vida diaria y hasta dando consejos les da a sus seguidores, lo que resulta positivo, porque no se nos ha ido del todo mi chiquita.

‘Exhibe’ a sus pequeños hijos “A estos dos les encanta dormir en cama con sus Papás, estoy en el proceso de cambiar ese hábito que por mucho tiempo disfrutamos mi esposo y yo, pero es hora de cambios y transiciones, aunque creo que en las vacaciones se va a complicar. Ya está listo este nuevo episodio en mi Podcast Ana Patricia Sin Filtro “Cuando tus hijos se adueñan de tu cama” Gracias a todos los que me contaron sus historias, disfruté mucho este episodio”, puso en una fotografía mi niña sobre sus dos hijitos. A mi me queda claro que Ana Patricia Gámez está más que cómoda con su vida actual en su casa junto a su familia y esposo, pero ¿nunca extrañará tener las cámaras en frente o ser invitada a eventos de shows o así mijos? Yo siempre digo que tomar la decisión de retirarse como varias conocidas como Yadhira Carrillo, como Verónica Castro y varias famosas, siempre cuesta.

Su mamá la visita y le da fuerzas En otra fotito que me llamó mucho la atención, Ana Patricia Gámez aparece muy cariñosa junto a su mami y deja ver que no la tiene muy cerca como ella quisiera ¿por qué la señora no se vendrá vivir con ella a EEUU? A mi chiquita está claro que le hace mucha falta. “Como quisiera poder abrazar a mi Mamá de esta manera cada vez que se me antoja”, fue lo que escribió la mexicana en una foto donde agarra a su mamá como oso de peluche y la abraza como si nunca le hubiera visto pero como se le fue el papá hace un año yo la entiendo perfecto a mi niña.

¿Embarazada y planes de ser mamá de nuevo? Otra cosa que se dice por el retiro de mi Ana Patricia después de Enamorándonos es que supuestamente se iría a embarazarse porque el esposo estaría presionando para tener otro bebé, pero lo cierto es que no es el marido el que me la tiene violentada por otro bebé ¡sino los hijos! Así como lo leen mijitos, resulta que los dos chamacos, sobretodo su hija Giulietta es la que presiona a Ana Patricia Gámez por embarazarse, porque en diversos videos mi niña dice que su pequeña le pregunta si está panzona y ella muerta de risa le dice que no, que es su panza de comer tanto y de estar inflamada jajaja.

¿Regresaría pronto a la televisión? Luego de 10 años de estar en televisión, mi chiquita Ana Patricia Gámez es justo que se nos vaya a relajar y que siga dandole tiempo a su esposo e hijos y a ella misma claro que sí, por lo que yo digo que al menos de que otra empresa (no Univisión) le haga una jugosa oferta de trabajo, ella no volverá. Ha de haber hecho su ahorrito de dinero para estar muy cómoda en una hamaca gozando de su vida sin carrera o será que el esposo tiene mucha lana y gana muy bien para tener mucha estabilidad económica, que espero que así sea, porque cuando se acaba el dinero, también se acaba el amor mijos…