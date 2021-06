Carmen Delgado no ha sido la única que ha estado hospitalizada recientemente, pues luego de que hace apenas unas semanas fuera dado de alta del hospital tras recibir doble trasplante de pulmón, el actor mexicano Toño Mauri sufre terrible caída mientras se recupera del COVID-19: “Ya no tengo el suficiente peso para sostenerme”, confesó.

Toño Mauri no requirió donadores de sangre a diferencia de Carmen Delgado

El actor mexicano, quien está a unas semanas de cumplir 57 años de edad, comentó que hace dos días se cayó, por lo que le tuvieron que poner unos puntos sobre su ceja derecha: “Tropecé con mi pie derecho, se clavó en el piso y yo me fui para adelante porque ya no tengo el suficiente peso para sostenerme”.

“Conforme está pasando el tiempo, mis nervios y mis músculos se van activando, entonces alcancé a caer de lado, a moverme de lado, entonces con la cabeza pegué en el piso y me abrí aquí y me dolió un poquito la cadera; me hicieron pruebas, no tengo nada roto”, expresó.