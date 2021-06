Adamari López ¿confirma sospechas con una fotografía de su hija?

La hija de Toni Costa, Alaïa, ¿es idéntica a quién de sus papás?

Una imagen de la boricua durante joven dejó asombrados a sus seguidores Una semana ha pasado de la separación de Adamari López y Toni Costa, al menos en su anuncio, pues se rumora que sucedió desde hace meses, sin embargo, la preocupación de los seguidores de la pareja recae en su hija Alaïa, la pequeña de ambos famosos que estaría ‘sufriendo’ las consecuencias de las decisiones de sus padres. A través de una página de fanáticos de la boricua se puede ver cómo una foto de Alaïa levanta rumores sobre a quién se parece más la peque, si a su madre Adamari López o en efecto tiene más de Toni Costa, en medio de rumores de que supuestamente sus padres tienen ya ‘otras relaciones’. Adamari López ¿levanta sospechas de su hija? Y es que los seguidores de la pareja están alarmados por cómo se ve el semblante de Alaïa a partir de que Toni Costa y Adamari López se separaron pues según comentaron, la niña perdió su ‘chispa’ y el brillo de sus ojos en unos recientes videos compartidos por ambos en donde conviven con ella. Ahora, en una fotografía, se puede ver cómo Alaïa heredó la belleza de sus famosos padres, pero la gente realizó especulaciones y comentarios sobre a quién se parecía más la pequeña y carismática niña, que ‘aparentemente’ está tomando ‘bien’, el hecho de que sus padres ya no vivan juntos.

La gente ‘teme’ porque Alaïa pierda su chispa Rin un reciente video de Adamari López donde se fue de viaje con su hija Alaïa, le comentaron: “Ada. El Mundo te quiere y eres hermosa, seguro admiradores y otro amor estén esperando turno. Un padre como Tony no. El brillo de los ojos de la nena ya no es igual. Dios te de Sabiduría”, “Alaïa disfruta al máximo cuando está con sus papás, no hay mucho que ocultar, a la nena no se le ve del todo feliz, se le nota, yo voy viendo detalladamente todos los videos que están subiendo desde que sus padres se separaron, la nena perdió el brillo en sus ojos…”, y apenas comenzaban los mensajes… “Pues sí falta Toni hasta yo lo extraño pero sólo ellos saben lo que pasó . Aquí lo lamentable es el sentir de la niña lamentablemente nosotros como adultos nos llevamos entre las patas a los hijos”, “Yo no se ustedes pero no veo a la niña igual antes la notaba mas alegre, los niños sufren mucho y más ella que siempre estaba más con Toni que con Adamari”, expresaron.

La inesperada fotografía de Alaïa que dejaba a todos asombrados En la página de Instagram de ‘Adamary López Torres’, se puede dar cuenta de múltiples videos y capturas de los momentos más importantes de la boricua, que sus fanáticos administran, sin embargo, un comparativo en una imagen, dejó levantar sospechas sobre ‘el origen’ de Alaïa. La postal da cuenta del lado izquierdo de Adamari López mientras era apenas una niña con aproximadamente cinco años de edad, mientras que del lado derecho, Alaïa, hija también de Toni Costa, hizo aparición de bebé y el parecido resultó asombroso, tanto que desató un debate en los comentarios de la gente.

‘Sospechas’ sobre el ‘origen’ de la hija de Adamari López y Toni Costa “Se parece a su papá Toni!!”, “Mucho papá”, “Para mi es mas parecida al papa.. Pero es hermosa como su madre”, “Se parece en los ojos la cara es la de Toni”, “Se parece al papá hasta en lo delgado y como habla fino”, “La separación de los ojos impresionante. El resto mucho del papá”, escribieron fanáticas, pero otras no le perdonaron a Adamari su ruptura: “Se la pegaste a Tony ese hombre que dió todo por ti y tu hija el que se pasaba todo el tiempo con ella no me explico cómo son las mujeres como tú”. Un mensaje de una fanática haciéndole petición a la boricua resultó impactante: “No soy quien para juzgarte, pero lo único que te pido: Jamás, Jamás Jamás le hables mal a tu hija de su padre, ni le niegues a el, el derecho de que conviva con su hija, sea lo que sea que haya pasado él es un buen padre, y no le quites ese derecho, serás madura, y una excelente madre en ese aspecto, por favor a lo mejor está por demás decírtelo, pero no te dejes guiar por el dolor, e ira que se que con el tiempo eso se va a venir te lo aseguro. Deja que siempre tu hija sea la mejor juez de su Padre”.

La juzgaron terrible por lo ‘hecho’ a Toni Costa Como si de reclamos se tratara, ls gente no perdonó a Adamari López por separarse de Toni Costa: “Adamari en nada se parece tu hija a ti el hecho de que ya no quieras nada con Tony no le vas a quitar el parecido tan grande que tienen ellos dos solo el color de los ojos creo que en eso si”, “Es más padre que madre….piensa en los derechos de esa niña crecer juntos a sus padres bajo en mismo techo. Resiste la tentación y esta huirá de tí. Con tu vida y proceder busca siempre honrar y agradara primero a Dios”. La gente se puso ¿del lado de Toni Costa?: “Tiene los ojos del padre ? Un poquito de la nariz y totalmente bella como su madre y opino lo mismo de la señora que te aconseja que tenga siempre madre y padre es lo mejor para su crecimiento “, “Ahorita ella se parece a los dos pero tiene también de su mamá de Toni”, “Se parece demasiado al papá”.

El video que muestra a Alaïa triste en el viaje con su mamá Tras compartir un video vestida de blanco, a cara lavada y desde la intimidad de su casa donde anunciaba lo que todos sospechaban, que estaba viviendo su vida ya sin Toni Costa como pareja, Adamari López lo confirmó en ‘Hoy Día’, para después ‘desaparecer’ el fin de semana y refugiarse con su hija Alaïa. Las dos asistieron a un evento de amigos de la boricua en las Vegas, donde aprovecharon para recorrer ciertos hoteles y distraerse de la vorágine de rumores que aún rodean la separación de la pareja, y las imágenes del viaje fueron compartidas en el canal de YouTube de la también actriz de 50 años.

La hija de Adamari López estaría yendo a terapia Con todo y que Alaïa está yendo a terapia para entender la separación, su mamá también la consiente, pues se la llevó de viaje y en el video aparece Adamari López desde el lujoso y majestuoso hotel Caesar’s Palace, donde aparentemente las medidas de seguridad contra el coronavirus ya están ‘más relajadas’ pues pese a estar rodeada de un número importante de personas, la actriz de 50 años no llevaba puesta su mascarilla, tampoco su hija Alaïa y su nana. Con el cabello suelto, sin tanto maquillaje, con una blusa holgada color amarillo y jeans, Adamari López se dirigió a su público: “Hola hola mi gente linda, un besito muy grande para todos, aquí estoy con Alaïa que está muy distraída y muy contenta, estamos en las Vegas viendo todo lo que esta maravillosa ciudad tiene que ofrecer”, comenzó saludando…

¿Alaïa perdió el brillo en sus ojos? Dentro del Caesar’s Palace en uno de sus pasillos más emblemáticos, la ex de Toni Costa tomaba a la gente que se realizaba fotografías mientras Alaïa interactuaba con su nana y de repente volteaba a la cámara muy tímidamente, lo que rápido provocó que más adelante, personas se alarmaran por el semblante de la niña. “Venimos sólo unos diitas nada más para que ella pudiera compartir y conocer, aquí estamos en el hotel Caesar’s Palace, enseñándole un poquito a Alaïa lo que es esta arquitectura que tiene y viendo todo lo majestuoso que hay aquí en las Vegas”, se escucha decir a Adamari López quien demuestra algo de cansancio en su cara.

¿Un viaje es suficiente distracción para Alaïa? En su papel de ‘turista’, Adamari López se enfocó en dar un tour también a sus seguidores: “Ustedes saben también dentro de lo lindo que hay en cada una de las construcciones en los hoteles de Las Vegas, también hay muchísimas tiendas a las que va a poder venir a visitar de todas las marcas, de todos los precios, de todos los colores…”, dijo mientras aparecía un hombre detrás de ella… Pero se enfocó en Alaïa quien aparentemente estaba ‘acalorada’: “Alaïa está un poco acalorada, cuéntales”, mientras la niña se acercaba a la pantalla diciendo que quería agua enseñando cómo los dientes le estaban creciendo y posteriormente su famosa mamá la comienza a entrevistar cuestionándola si le gustaba Las Vegas, si hacía mucho calor y a todo, la pequeña respondía que sí.