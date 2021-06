Aseguran que Adamari López dio a conocer su separación para desviar la atención por supuestamente haberse operado

En programa de espectáculos dicen que se sacrificó para no perder contrato millonario

Adamari López fue la encargada de dar a conocer su separación de Toni Costa Adamari López separación. Desde que Adamari López dio a conocer su separación de Toni Costa, con quien estuvo por 10 años y procreó a su hija Alaïa, los rumores de los verdaderos motivos de su separación no han dejado de circular en los diversos programas de espectáculos. Y aunque al confirmar la noticia de su ruptura, fue la misma Adamari quien explicó sus motivos, al parecer no fueron muy convincentes, pues se maneja que la realidad en completamente distinta a lo que ella explicó la conductora del matutino Hoy Día en sus redes sociales. Adamari López separación: Anuncia su ruptura con Toni Costa Cabe recordar que fue la propia Adamari López quien dio a conocer su separación con Toni Costa a través de un video que subió a sus redes: “Hola hola mi gente linda y a quienes siempre me acompañan en cada uno de mis pasos, hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni”, comenzó diciendo la boricua. “Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que lo escuchen de mi. Como bien saben llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida”.

Adamari López separación: Pone fin a una relación de 10 años En el video, la conductora boricua continúo diciendo: “Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de procrear a nuestra querida Alaïa he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo puede lograrse”, aseguró. También pidió oraciones en esta difícil etapa: “Estoy plenamente confiada que esta no será la excepción. Por el amor y el cariño que existe y que nos ha unido y por todos esos momentos maravillosos que hemos vivido juntos he decidido que éstas serán las únicas declaraciones que voy a ofrecer al respecto”. VER VIDEO AQUÍ

Adamari López separación: ¿No le creen? Adamari López finalizó su intervención pidiendo oraciones para ella y su familia: “Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar pero sobre todo en el de mi hija Alaïa, es precisamente por ella que les agradeceré mucho respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo, los quiero mucho, gracias”. Pero al parecer las razones de su rompimiento no dejaron muy convencidos a todos e inmediatamente empezaron a surgir distintas versiones que aseguraban ser “la verdadera” razón de la separación de Adamari y Toni Costa, entre ellos se dijo que él era un mantenido, en otras que era gay, en otras que tras bajar de peso ella empodero y ya no quiso estar a su lado.

Adamari López separación: ¿Se sacrificó? Y la más reciente “verdad” sobre el por qué se acabo la relación de Adamari López y Toni Costa la dieron a conocer en el programa de Youtube, Chisme No Like, en donde sus conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain dijeron que la conductora quiso evitar el escándalo de su supuesta operación para no perder el contrato con Oprah. Los conductores afirman que Adamari López mejor prefirió sacrificarse y contar lo de Toni Costa para desviar la atención de su supuesta cirugía, pues dicen que de ser comprobado la conductora perdería un jugoso contrato con la famosa celebridad estadounidense. VER VIDEO AQUÍ

Adamari López separación: La compara con JLo Cuando inicia con el tema de Adamari, Javier Ceriani hace mención de la publicación de TV Notas, en donde afirman que López de empoderó y que Toni ya no es el hombre que quiere. “Es más o menos lo que dijimos nosotros, que el verse mejor, más guapa y todo eso, lo dejó, pero la realidad es que yo no le creo nada a esta pareja”, dijo Ceriani. El conductor aseguró que para él Adamari López es como Jennifer López, “una gran fabricadora de noticias”, “aún así como la ve con sus ojos cristalinos, por detrás tiene todo un merchandising, tiene un publicista, para levantar a su antojo lo que ella quiera, entonces yo no creo nada”.

¿Quién dice la verdad? El conductor de Chisme No Like aseguró que él no sabe quién está mintiendo, si él o ella, con lo de la separación, y que lo único que tenían claro es que ellos estaban en crisis desde el enero y respondió el post de Toni Costa, donde pidió que no se crean los rumores que se han dado sobre separación de Adamari. ” Ustedes nos hicieron creer que eran una gran familia, los dos nos mintieron meses, desde el 26 de enero que Toni estaba en un departamento y ella en otro lado, y nos seguían mintiendo”, recalcó el conductor argentino sobre el reclamo del bailarín español.

¿Metió a su expareja en un problema? Y tras dar su opinión de lo dicho por Toni, fue el turno de Elisa Beristain de hablar y dijo: “Y las evidencias que presentamos nosotros fue desde el 5 de enero, pero ve tú saber desde cuándo estaban mal…llevaban 8 meses tratando de salvar la relación”, dijo la conductora mexicana. AQUÍ EL VIDEO DONDE SE TOMÓ LA CAPTURA DE PANTALLA PARA LA FOTO “Cuando Adamari López esta diciendo que deja Toni Costa por su hija y por ella para tener una vida saludable, lo está metiendo a él en un problema… da a entender que es insano estar con Toni Costa, es Adamari la que te deja mal parado, es Adamari la que te está desprestigiando, no nosotros, Toni”, comentó Ceriani.

Aseguran que dio a conocer separación por no perder un contrato Fue entonces cuando Elisa Beristain intervino y aseguró que Adamari dio a conocer su separación pues a ella así le convenía para desviar la atención por la supuesta cirugía que se realizó, “pero aquí hay algo, fíjense todo lo que hay detrás … imagínense ella siendo embajadora de los productos de Oprah le dicen que ya no le van a renovar el contrato, estamos hablando de cientos de dólares…” “Porque lo que ya les habíamos contado tenía más peso y ella al ver estos, cómo puede quitar el escándalo de Oprah?, se sacrifica a ella misma sacando a la luz esta situación, haciendo público que ya no estaba con el esposo, porque obviamente lo que ella no quiere es perder el sponser de Oprah…”.

¿Todo es publicidad? Elisa Beristain continuó con su teoría: “Así que ella prefirió que toda la atención se vaya a lo de su matrimonio”, a lo que su compañero de programa prosiguió: “Eso puede ser, conociendo a Adamari, y todos los que conocemos a Adamari sabemos que realmente ella juega a esas cosas”, aseguró Javier Ceriani. “Se haya hecho una liposucción, el globo, la banda gástrica, lo que sea, ella no se tuvo que intervenir el cuerpo si estaba en un acuerdo de sponsor con Oprah… tiene que hacer el procedimiento como firmó el contrato, sino es una estafa, para mi es una estafa”.