A través del portal de People en Español fue que se difundió una entrevista que realizó para Prende Tv en donde mencionó lo siguiente: “La lección de todos los días ponerle las ganas ha sido la mejor preparación para este momento que llega en uno donde me siento preparada, con el compromiso de informar y con las ganas de seguir creciendo”.

“Estudié, me preparé, toqué puertas, en el verano venía aquí a Miami y buscaba esas oportunidades de práctica y de Internships y hacía todo lo que me ponían”, expresó ante la entrevista realizada por Prende Tv, recordando como fue que se preparó para su carrera profesional como periodista.

“Muchas felicidades Maity muchas bendiciones se te extraña en despierta America pero te mereces esto y más”, “Bravo Maity!!!! Mucho éxito!”, “Muchas felicidades para nuestra querida Maite”, “Tremendo reportaje …..!!! Preciosa : Lo mejor de lo mejor en la a vida para ti y tu bello talento”, “Muchas felicidades paisana!! No veo Univisión pero por ti lo haré”, son algunos de los buenos deseos que ususarios internautas expresaron.

La entrevista realizada por Prende Tv fue compartida a través de su cuenta personal de Instagram, por lo que muchos de sus fieles seguidores no dudaron en manifestarse con comentarios felicitando su nuevo logro y deseándole todo el éxito del mundo en el nuevo proyecto que se avecina en su vida profesional. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Maity soñaba desde pequeña el aparecer en los escenarios

Mediante su portal, Univisión reveló que la periodista no deseaba ser doctora, abogada o astronauta, ella quería desenvolverse en los escenarios. “De pequeña, estar al frente de las personas no me daba pena”, expresó para el medio citado. “Yo bailaba ballet y yo dizque actuaba, y todas las cosas que eran frente al público y en la escuela siempre estaba involucrada”, declaró ante las cámaras de ‘Despierta América’.

Maity a los 18 años solicitó admisión a una universidad en Carolina del Norte donde fue aceptada y se gradúo en la licenciatura de periodismo. Según Univisión el camino para la presentadora de televisión no fue sencillo, ya que tuvo que despedirse de su familia en Honduras para afrontar nuevos retos en su vida profesional.