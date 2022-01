Cabe destacar que no porque se encuentre alejada de la televisión quiere decir que es porque no le han llegado propuestas de trabajo, ya que mucho se ha informado que incluso Telemundo ‘está peleando’ para que se una a sus filas, algo por lo cual ya fue cuestionada.

¿Cual era la propuesta de Telemundo para Ana Patricia Gámez?

Tras este cuestionamiento de su regreso a la televisión y esta vez de la mano de la propuesta de Telemundo, Ana Patricia respondió con lo siguiente: “Ya tenía una propuesta para empezar el 3 de enero en un programa mío y no lo acepté”, comentó la guapa conductora.

“Yo no me fui de Enamorándonos o de Univisión para buscar otros horizontes, me fui para dedicarme a mis hijos, hacer lo que quiera con mi tiempo, con los negocios, no quiero estar atada”, mencionó. Con información textual del portal People en español. Archivado como: ¿Ana Patricia Gámez regresa a la televisión de la mano de Telemundo?