Sin pensarlo mucho, deja ir su camioneta sobre la humanidad del sujeto, quien no tuvo manera de reaccionar al 100 por ciento, pues aunque quiso correr, el chofer lo atropelló y lo arrastró por unos metros debajo de la unida, por lo que el saldo se percibía trágico. La noticia de conductor atropella a peatón causón conmoción.

Conductor atropella peatón: ¿CÓMO PUDO SALVARSE EL ATROPELLADO?

Per esta vez no tuvo éxito, los dos hombres que intentaron ayudar al arrollado supieron esquivar la la agresión, pero el chofer no estaba todavía en buen estado, ya que desde que encendió la camioneta hasta el momento de su huida chocó varias unidades a su paso.

El arrollado aprovechó que el hombre detuvo la marcha y como pudo salió de debajo de la camioneta y se puso a salvo lo más lejos posible y aunque caminó un poco mal, se veía que estaba muy mal, tanto que le costaba dar un paso tras otro.