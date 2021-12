Los padres de la familia rompen el silencio y revelan lo que harán con los cuerpos

De acuerdo con las fuentes cercanas, ya se dio a conocer cual será el destino de la familia hondureña que falleció en el dúplex de Moorhead en Minnesota; los miembros de la familia, murieron tras supuestamente inhalar monóxido de carbono que salió de la calefacción. El equipo de Al Rojo Vivo se dio la tarea de buscar a los parientes de la familia hondureña para conocer como está pasando estos dolorosos momentos.

A través de YouTube, el programa de Telemundo compartió una breve entrevista realizada a la madre del esposo. “Yo quiero verlos por última vez”, fue una de las peticiones que realizó la mujer de avanzada edad ante las cámara de Al Rojo Vivo. “Que me los manden por favor… No aguanto esto, no sé, ya no voy a durar”, dijo la madre intentando contener las lágrimas en plena entrevista.