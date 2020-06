Un condado del estado de Texas tendrá una segunda ronda de cheques para sus ciudadanos y lo han logrado sin la ayuda del IRS.

Se trata del Condado Montgomery, en donde planean aprobar el proyecto en la Corte de Comisionados.

Con ello, el gobierno local dispondría de $65 millones de dólares para entregarlo a los residentes del condado, informó el diario La Opinión.

Esta iniciativa no llegará a través del Servicio de Rentas Internas (IRS), ni del Departamento del Tesoro, sino de un proyecto presentado por el Tribunal de Comisionados de la demarcación.

Con la autorización de ese organismo se permite a la Fiscalía del Condado a que dirijan fondos que no se estén utilizando para que sean invertidos como ayuda para los ciudadanos del condado.

Este lunes, en medio de una audiencia especial, el Tribunal de Comisionados dio paso al proyecto que originalmente presentó James Noack, comisionado del Distrito 3.

Ahora, siguiendo lineamiento del Departamento del Tesoro, el condado podría repartir $65 millones de dólares.

“Lo que yo quisiera hacer es buscar una manera de devolver dinero a las manos de los contribuyentes, porque ellos son los que están realmente afectados por COVID-19“, explicó Noack.

Con esta propuesta, que está a un paso de ser aprobada, los propietarios de viviendas que sean elegibles recibirían un cheque de $500 dólares.

También indicaron que para recibirlos, primero las personas debe llenar un formulario de aplicación.

No en todos los condados del país existe la figura de la Corte de Comisionados, que generalmente tiene carácter legislativo. De hecho, es un ente que solo existe en Arkansas , Texas, y Missouri.

Según registros hasta el 1 abril, en el condado Montgomery de Texas habían unas 130,721 viviendas.

THREAD: Montgomery County Commissioners Court authorized the county attorney’s office to move forward with pursuing a plan to implement Commissioner James Noack’s $500 economic stimulus proposal pic.twitter.com/UMbg9cHksl

— James Noack (@jamesnoack) June 1, 2020