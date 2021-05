Chiquis Rivera se quiso poner ‘al tú por tú’ con Shakira y obviamente le salió terrible

La hija de Jenni Rivera presumió su cintura sin pudor y pues ‘todo mal’

La cantante ex de Lorenzo Méndez recibió ataques por atreverse a mostrar su vientre ¿plano? Chiquis Rivera ¿quiso imitar a Shakira y su cintura? La hija de Jenni Rivera publicó un video en donde se atrevió a mostrar su vientre y los resultados que según ella está teniendo gracias al ejercicio y la alimentación, lo que obviamente le provocó ataques y burlas por la gente que no daba crédito a lo que veía. La cuenta de Instagram de varios medios de comunicación y shows como ‘Suelta la Sopa’, reprodujeron el video de Chiquis Rivera y su cintura ‘como Shakira’ en donde se puede ver a la cantante despeinada y aparentemente recién levantada para grabarse sin nada de producción y enseñar su vientre. Chiquis Rivera presume resultados en su cintura Ataviada con una pantalonera negra y una sudadera del mismo tono, con su cabello chino suelto y desgreñado, la hija de Jenni Rivera decidió grabarse en su cocina para decirle a toda la gente que la critica que ha conseguido buenos resultados en su cuerpo, lo crean o no. “He estado tomando agua caliente con limón cada mañana, y miren… mi cintura va disminuyendo… ok… Shakira Shakira…”, dice Chiquis Rivera en el video, ante la mirada atónita de la gente que veía como meneaba sus caderas simulando ser la cantante colombiana.

Shakira ¿estaría orgullosa del progreso de Chiquis Rivera? En diversas ocasiones, Chiquis Rivera ha demostrado ser fanática de la cantante Beyoncé, pero también de la colombiana Shakira, quien en sus fotografías de Instagram presume su figura estilizada, aunque en sus inicios basta recordar que la latina tenía un cuerpo más curvilíneo y no necesariamente delgado a como está hoy. Aunque hizo bastante ejercicio, siempre se rumoró que Shakira antes de lanzar la canción ‘La Tortura’, se sometió a un estricto proceso de lipoescultura que le moldeó el cuerpo, pues en su último video antes de comenzar la era musical llamada ‘Fijación oral’, siempre mostró cachetes, brazos más llenos y una prominente cintura.

Chiquis Rivera se comparó con el perfil de Shakira “Trabajando muy constantemente. Lista para el siguiente nivel”, escribió Chiquis Rivera en el video donde desde su cocina presumió de perfil su cuerpo, en donde se le nota la cintura más reducida y el vientre más plano que como lo tenía hace algunas semanas en que se fue a comer tacos. Sin embargo, el ángulo en que se puso la hija de Jenni Rivera para mostrar sus encantos, provocó que se bajar la pantalonera y literalmente dejara ver que no traía ropa interior y la mitad de su trasero quedó expuesto, lo que obviamente generó polémica entre los internautas.

El perfil de Shakira ¿es idéntico al de Chiquis Rivera? El perfil de Shakira es notablemente más estilizado que el de Chiquis Rivera a quien incluso le han recomendado que se haga el bypass gástrico para llegar al peso que desea, aunque para tener el cuerpo de la colombiana le tendrá que costar un poco más, pues basta ver la fotografía de arriba. En esa instantánea, Shakira se encontraba en la grabación del video musical ‘A Girl Like Me’, del grupo Black Eyed Peas, con quienes la cantante hizo un dueto y que resultó ser todo un éxito además de que el reto viral de la coreografía impresionó a todos a través de la plataforma de TikTok.

Las burlas para el cuerpo de Chiquis Rivera se hicieron presentes “No estoy donde quiero estar aún, pero al menos no estoy donde solía estar”, fue la frase con la que la hija de Jenni Rivera decidió terminar su evidencia sobre los resultados en su cuerpo y cintura sobre la alimentación y su forma de entrenar, por lo que la gente decidió comentar. En la publicación de la cuenta de ‘Escándalo’, la gente criticó: “Sí como no…y todas las cirugías que se ha hecho eso no lo hace el agua con limón…”, “Lipolimón se llama”, “Faltó quitarse el filtro y verle los hoyos de las cirugías, ya parece coladera tantos hoyos y tantas picadas”, “Como que su ass se mira fake. ¿Que piensa ustedes? no ven que está cuadrada”.

¿Chiquis llegará a tener la cintura de Shakira? Hace unos meses, la mamá de dos e intérprete de ‘Día de Enero’, subió unas fotografías con un bikini diseñado por ella misma de color lila, que le hacía ver una anatomía casi perfecta, con una cintura reducida y su trasero muy voluptuoso, que se puso para irse a la playa. Además, Shakira a sus 43 años, ha utilizado atuendos que la hacen ver como una adolescente aunque no necesariamente con buen gusto, pues la gente considera que se viste como una joven cuando ya debiera tener una imagen de mamá de dos niños, pues en su última foto se presume con minifalda y un peculiar estilo.

Puras burlas causó por su cintura la hija de Jenni Rivera Más criticas para Chiquis Rivera por su cuerpo aparecieron en el video: “Se hizo liposucción, que no se haga”, “*inche mentirosa…ella se hace un chin..- de tratamientos y lipos como toda “famosa””, “Lo que ayuda es dejar de tragar como cerdo”, “Se sacrificó en la sala de operación”, “primero: “sacrificio” pero del cirujano, Segundo: le dejaron un lao más alto que otro”. Además los comentarios fueron implacables: “El sacrificio fue de los médicos que le hicieron la lipo”, “Y por qué no enseña una buena canción o producto musical?? No se supone que es cantante?? Eso que se lo deje a los personal trainers, body sculpture specialist, plastic surgeons”, “Shakira noooo, será Peggy”, “Esa es lipo indudablemente pero también debe quitarse nachas ya no le van a la cintura”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHIQUIS SOBRE SU CINTURA AL ESTILO DE SHAKIRA

La hija de Jenni Rivera se sincera y dice que ¿le hace falta dinero? Luego de que Chiquis Rivera diera a conocer el ganador de la rifa de su camioneta, lo que le desató polémica por la gente que pensó que todo estaba arreglado y se trataba de un fraude para sacar dinero, ahora la hija de Jenni Rivera se sincera y habla sobre la etapa difícil que atraviesa… ¿problemas económicos y ahora Chiquis Rivera espera el cheque de estímulo? En medio de la crisis económica que todo el mundo sufre a raíz de la pandemia del coronavirus, por la que el gobierno de Biden autorizó grandes cantidades como estímulo a distintos sectores de la población, será que ¿Chiquis Rivera también espera su cheque porque no ha tenido formas de sacar dinero?

¿Le ha afectado económicamente que no ha tenido presentaciones ni shows? Tras la rifa que hizo de su camioneta morada en la que vendió boletos a conocidos y fanáticos por 100 dólares cada uno, lo que le provocó críticas de la gente que señalaba que la cantante quería llamar la atención y otros que explotaba a los fans para sacar dinero porque le hacía falta, ahora la hija de Jenni Rivera dice algo que podría ‘confirmar todo’. Después de hablar con el fanático ganador de la rifa de su camioneta, Chiquis Rivera mandó un mensaje y se mostró vulnerable: “Gracias por estar conmigo, no saben, he estado pasando por momentos difíciles, lo siento todo el tiempo… o sea no tengo una vida así sufrida tampoco pero siendo artista muchas cosas suceden…”, comenzó diciendo. Archivado como: Chiquis Rivera cintura Shakira