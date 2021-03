A sus 53 años de edad, Niurka comparte su rutina de ejercicio

La bailarina y actriz cubana se deja ver con únicamente brasier y mini falda

“Cuando tenga tu edad, quiero estar igual de buena”, le escriben usuarios

“Entre las vulgares yo soy la reina”. A sus 53 años de edad, la bailarina y actriz cubana Niurka hace su rutina de ejercicio con únicamente brasier y mini falda y arranca suspiros de sus seguidores, que le dicen que cuando tengan su edad, “quieren estar igual de buenas”.

A través de sus redes sociales, la nacida en La Habana, Cuba, el 25 de noviembre de 1967, subió una serie de videos en los que realiza diferentes ejercicios en tres distintos aparatos.

“No olvidemos cumplir con la rutina del día y apapachar a nuestro cuerpecito, chicas”, escribió la bailarina y actriz cubana en esta publicación que está cerca de llegar a los 60 mil likes.

A pesar de usar únicamente brasier y mini falda, esto pareció no incomodarle a Niurka al momento de usar la remachadora y el maxi climber, además de cargar pesas recostada boca arriba.

“Cuando sea grande, quiero tener ese cuerpazo”, le dicen a Niurka

Con gran popularidad en redes sociales gracias a su talento, belleza y carisma, “Mamá Niu” se distingue por interactuar con sus admiradores, a quienes les responde cada ocasión que hay oportunidad.

“Si no soy como tú cuando sea grande, no quiero ser nada”, “Cuando tenga tu edad, quiero estar igual de buena”, “Eres una diosa, la mejor vedette de todos los tiempos”, “Cuando sea grande, quiero tener ese cuerpazo”, “Tú siempre hermosa hasta haciendo ejercicios”, “A esto me refiero cuando digo ‘qué cuerpazo’ y todo es natural. Mis respetos, diosa”, se puede leer en algunos comentarios.

No es la primera vez que Niurka comparte este tipo de publicaciones con sus seguidores, quienes quedan encantados al verla de esta manera (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)