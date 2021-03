Posteriormente, la chica le dijo que debería de ver por todos sus hermanos en Cuba que estaban pasando por una situación completamente difícil: “En Cuba no hay comida ni vacunas, ¿por qué no haces una venta de garaje y donas ese dinero para ayudar ?”, le sugirió la chica notablemente molesta.

A pesar de que Lili Estefan no comentó nada al respecto en su fotografía en vestido y enseñando pierna, seguidores de la cubana salieron en su defensa, argumentando que ella no tenía la culpa de lo que estaba pasando en su país natal:

“Hazlo tú, no tienes que mandar a nadie a vender sus cosas para donar nada”, “Disculpe, ¿esa es una orden o una sugerencia? ¿Cómo sabe que ella no hace donaciones? Si estas haciendo el bien sin mirar a quien”.

Una seguidora pidió que por favor dejaran de culpar a la demás gente por su situación económica:

“Yo soy pobre y no me molesta que los que pueden se den sus lujos, ella no es culpable de nuestras pobrezas y no tiene por qué darnos de su dinero que ha ganado con su trabajo, me indigna leer comentarios como el tuyo que siempre andan culpando y exigiendo al que tiene para que le solucione la vida al que no tiene”.

Escribió la usuaria defendiendo a Lili Estefan contra las criticas de su fotografía en vestido y enseñando pierna.

Suscríbete a nuestro boletín semanal y participa por una gift card de $100 cada mes. Recibe tus noticias favoritas en tu bandeja de correo electrónico desde hoy mismo.

Para ver videos de noticias como esta suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/user/MundoHispanico

Algunas imágenes de esta nota provienen el siguiente video