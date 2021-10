Cocodrilo atacó a niña, mientras nadaba en el río con sus amigos

Los menores huyeron de la escena para informar a las familias

Los restos de la menor aparecieron dos días después

SALVAJE ATAQUE EN INDONESIA. Una niña de ocho años, falleció entre los dientes de un cocodrilo. La menor de edad, se encontraba jugando en el río de su localidad en compañía de sus amigos; la menor no se dio cuenta que estaba siendo acechada por el cocodrilo, hasta que fue demasiado tarde.

La familia en compañía de los vecinos, intentaron acudir al lugar de los hechos y rescatar a la menor; lo único que alcanzaron a percibir de la terrible escena fue parte de la cabeza de la niña, quien estaba siendo triturada por los mortales dientes del cocodrilo. Al animal, se logró agarrar y al instante de ejecutarlo, notaron que no se encontraban los restos.

Cocodrilo come niña Indonesia: La muerte de la menor

The Sun, informó que un cocodrilo asesinó y se comió a una menor de ocho años. El ataque ocurrió en Indonesia, donde los medios locales mencionaron sobre el desafortunado final que tuvo la menor de edad y que causó gran tristeza entre los pobladores. De acuerdo con la información que se publicó, la menor se encontraba en compañía de sus amigos cuando ocurrió el ataque.

Suci Ramadhani, de ocho años, fue tragada por la ‘bestia’ en la isla indonesia de Buru, señaló The Sun. El terrible acontecimiento, llamó la atención de los pobladores ya que se está convirtiendo en un problema constante debido a los constantes ataques que se han generado en las últimas épocas; lamentablemente, l0s habitantes no se toman en serio las indicaciones para evitar estos incidentes. Archivado como: Cocodrilo come niña Indonesia