Pero, no solo Coca-Cola ha retirado productos de su mercado, diversas compañías anunciaron que estarían saliendo fuera de las tiendas. Esto se debe a una advertencia por parte de la Administración de Drogas y Alimentos. La noticia, fue difundida para evitar que los compradores tengan algún problema con los productos que se distribuyeron.

Son tres bebidas las que se retirarán del mercado, además anunciaron que los clientes que compraron dichas bebidas podrán pedir un reembolso o simplemente tirarlas a la basura. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el contenido de estos productos pero sí que los compradores tendrán que tener cuidado.

ABC 13 NEWS, informó que Coca-Cola sacó tres bebidas del mercado y que, temen que los compradores aún las conserven en sus casas debido a que tienen una fecha de caducidad hasta el 2022, por lo que muchas bebidas fueron consumidas o aún permanecen guardadas; las bebidas que no fueron compradas, ya fueron retiradas de los supermercados o tiendas.

Hasta el momento, no se ha emitido alguna orden de precaución o alguien que reporte la bebida, por ello lanzaron el mensaje para que los compradores tengan cuidado si aún permanecen dentro de sus hogares. Algunas ciudades, en noviembre habían reportado que Coca-Cola iba a sacar algunas bebidas de su mercado y fueron rápidamente devueltas o tiradas a la basura . Archivado como: Coca cola retira productos

Hasta ahora no ha habido reportes confirmados de personas que hayan sufrido lesiones o enfermedades, pero el Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaria (FSIS en inglés) instó a los consumidores a botar o devolver los productos a la tienda donde los compraron. Quienes tengan alguna duda sobre el recall pueden ponerse en contacto con Frank Sorba, presidente de Innovative Solutions Inc., a través del teléfono (206) 365-7200 o vía correo electrónico a la dirección frank@innovativesolutionsinc.us . Archivado como: Coca cola retira productos

Ten cuidado con lo que comes. Autoridades de la empresa Dole Fresh Vegetables ordenaron un recall o retiro del mercado de sus bolsas de ensalada mixta debido al riesgo de que alguna pueda estar contaminada con la bacteria listeria monocytogenes, que podría ocasionar la infección listeriosis.

Sin embargo, agregó la FDA en su reporte, hasta ahora no se ha informado de ningún paciente con alguna enfermedad relacionada con los códigos de lotes de las bolsas de ensalada mixta que forman parte del recall o retiro masivo de los supermercados en Estados Unidos.

Los productos de ensalada mixta del recall ya han superado su fecha de caducidad y no deberían estar en las estanterías de los comercios. Pero se aconseja a los consumidores que revisen los productos que tienen en sus hogares y desechen cualquiera que coincida con estos códigos de lote y con las fechas de expiración, acotó la FDA.

Detectaron “rara y peligrosa” bacteria

A finales de octubre, Walmart comenzó a retirar de sus tiendas de forma voluntaria cerca de 3,900 botellas de Better Homes and Gardens Essential Oil Infused Aromatherapy Room Spray with Gemstones, luego de que las autoridades confirmaran que el producto estaba contaminado con la “rara y peligrosa” bacteria Burkholderia pseudomallei.

Pero sus acciones no quedaron allí, porque también emitieron un comunicado en el que afirmaban que “la seguridad es siempre una prioridad máxima” y que estaban trabajando rápidamente para comunicarse con miles de compradores que adquirieron el aromatizante vinculado a la bacteria.