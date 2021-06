“No me gusta que beba Coca Cola”

No es la primera vez que el delantero de la Juventus hace referencia a su disgusto por la bebida, hace un par de meses cuando asistió a los Globes Soccer Awards, donde fue premiado por ser el ‘mejor futbolista del siglo XXI’, le preguntaron sobre el futuro de su hijo, Cristiano Ronaldo Jr. Ahí fue cuando mencionó que a él no le gusta que su hijo consuma esa bebida.

“A veces bebe Coca Cola y Fanta, y come papas fritas, él sabe que no me gusta (…) está bien, sólo tiene diez años”, dijo el futbolista, dejando en claro su postura ante los alimentos que come su hijo mayor, además de mencionar que sus hijos pequeños comen chocolate y lo miran para ver su reacción. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ