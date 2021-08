Antes de pagar, reconoció a los cocineros y camareros del establecimiento por su trabajo, en especial con las dificultades que ha impuesto la pandemia; pero su agradecimiento no se quedó solo en palabras.

La respuesta es NO, su enorme propina solo fue una muestra de generosidad. La semana pasada, el hombre salió a cenar con su familia y al final de la velada quienes se llevaron una enorme sorpresa fueron los empleados del establecimiento.

Se cuenta y no se cree, pero es una historia real y ocurrió hace apenas unos días: un cliente en un restaurante de Florida paga 144 dólares y deja nada más y nada menos que ¡10,000 de propina! Acaso, ¿se equivocó?

The Gainesville Sun informó que el hombre dijo a los empleados que les dejaría una propina para que la dividieran entre los 10 que se encontraban de turno. Lo que nunca imaginaron los empleados fue que esa noche tranquila, de pocas mesas ocupadas, recibirían un grato reconocimiento.

Luego de conversar con los empleados, el cliente volvió a su mesa para pagar con su tarjeta de crédito los poco más de 144 dólares que había costado la comida, no sin antes dejarles a los trabajadores una jugosa recompensa.

Por supuesto, en un principio, Shepherd pensó que no era imposible y sospechó que se trataba de un error. Siguiendo su instinto, pidió a los trabajadores que verificaran la identificación del cliente en el reverso de la tarjeta de crédito, reportó EFE.

Finalmente, la alegría embargo no solo a los trabajadores sino a su empleador, quien comentó al medio local: “Ver a estos muchachos recibir su cheque fue casi tan bueno como la mañana de Navidad”.

CURIOSO: Consume cuenta por $32 y deja propina por ¡$16 mil!

No es la única vez que estas fantásticas noticias corren por las redes sociales. Hace apenas un par de meses, una historia sorprendente le sucedió al mesero de un bar en New Hampshire, cuando un cliente que solo consumió una cuenta de $37.93, decidió dejar la ‘jugosa’ propina de 16 mil dólares, de acuerdo al portal de noticias de New York Post.

El grandioso de la propina de 16 mil dólares, sucedió a principios de junio en el Stumble Inn Bar and Grill en Londonderry el 12 de junio y dejó ‘congelados’ a todos por la enorme cantidad para tan poco consumo que tuvo el señor.