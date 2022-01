No les sorprendió que Clarissa Molina haya viajado con su mamá

A pesar de que la mayoría de los comentarios eran para halagarla por su espectacular cuerpo, y otros para felicitarla por su relación con el productor musical Vicente Saavedra, muchos mensajes iban dirigidos a la señora Clara, madre de la modelo y conductora Clarissa Molina.

Dentro de estos mensajes, uno de ellos en particular llamó la atención: “Así es, las señoritas solteras cuando viajan con el novio llevan a la mamá”, mientras que otra persona le hizo una advertencia a ‘Clari’: “Tú no sabes todavia si es el amor de tu vida, vive tu romance y mi deseo es que sea una realidad, pero no te arriesgues a decir que es el amor de tu vida, eres joven y uno nunca sabe. El amor de tu vida no ha llegado”.