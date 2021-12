“No soy ni su novia, ni su ‘sugar baby’” dijo la joven sobre los rumores de Pablo Montero y Nicole Castillo

Incluso Nicole Castillo agregó que ella compartió las fotografías y videos con él, como lo haría con cualquier artista, ya que son pocos los afortunados que están junto a una celebridad. Además de que corrigió la cuestión de sus edades, ya que los medios mencionaban que ella tenía 21 años de edad.

“Mi mamá me estuvo acompañando por que yo no podía ir sola. Y ella siempre estuvo conmigo. No pasó nada, yo no soy ni su novia, como lo están diciendo en redes sociales, ni su ‘sugar baby’, nada que ver. Yo nada más subí las fotos porque es un artista, y hasta ahí”, continuó diciendo la joven.