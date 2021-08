“Me preguntan que por qué yo estuve un tiempo sin mostrarme en las redes, eso fue decisión mía. Yo le dije a Natasha (su esposa) que no me filmara, a mi equipo le dije que no me filmara porque era mi proceso de recuperación y todos lo entendieron muy bien, gracias a Dios”.

Además de sus historias, el cantante venezolano quiso compartir un video de apenas unos cuantos segundos, en los que no dice una sola palabra, donde se ve que su recuperación va por buen camino, algo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

“Se separaron por el Covid”

Posteriormente a estas palabras, Orlando Segura sacó a relucir que Chyno por fin regresaría a su hogar junto a su esposa, ante esto, Natasha Araos reveló porque el cantante no había dormido con ella y su hijo en su casa, confesando que había sido porque ella se enfermó de Covid-19.

“Sí, porque realmente con lo del Covid yo no me podía permitir que él estuviera en casa esas dos semanitas porque fue fuerte, de hecho yo me quedé sola con el bebé, ni siquiera mi mamá había llegado pero yo le dije, prefiero que tú estés bien y que no te pase nada, porque si ya le viene pasando todo esto por el Covid del año pasado no podemos arriesgarnos”.