“¿Por qué pone eso, todo está bien?”, “A mí tampoco me gusta ese mensaje”, “Suena a despedida”, “No me gusta este post, Dios nos lo cuide, oremos por él para que Dios le mande su pronta recuperación”, “Dios lo bendiga don Chente, Dios lo saque con bien de todo”.

“Queridos amigos, a todo el público quiero decirles que dejen de preocuparse, fue una infección urinaria y que ya me encuentro bien, gracias a todos los amigos de la prensa que siempre me han tratado muy bien, que Dios los bendiga”, comentó en esa ocasión El Charro de Huentitán.

Desde que comenzó el milenio, la salud de Vicente Fernández no ha pasado por sus mejores momentos, debido a que diversos padecimientos lo han mandado al hospital, pero de todos ha salido adelante, por lo que se espera que esta ocasión no sea diferente.

En 2002, Vicente Fernández enfrentó su primera gran prueba cuando fue diagnosticado con cáncer de próstata:”El cáncer es como una gripe, si te agarra débil no la haces, pero yo siempre he sido un hombre de mucha fortaleza”, dijo el cantante en su momento a People en Español.

Ya se había despedido de sus hijos

“Le di la bendición a mis hijos y me despedí de mi vieja, le pedí perdón si acaso le falté el respeto en algún momento”, compartió el cantante durante una conferencia de prensa, la cual fue ofrecida en su rancho Los tres potrillos.

Pero ese momento también estuvo rodeado de polémica, cuando comentó que había rechazado un trasplante de hígado, porque no sabría quién sería el donador, por lo que no podría dormir porque no tendría la seguridad de que no fuera de un homosexual o drogadicto, lo que causó indignación no sólo entre la comunidad LGBTTI, sino a nivel mundial por ser un comentario homofóbico y discriminatorio.