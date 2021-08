“El secretario Austin y yo compartimos el compromiso inquebrantable de garantizar que nuestras tropas tengan todas las herramientas necesarias para hacer su trabajo todo lo seguro que sea posible”, apuntó Biden. El optimismo existente en EE.UU. hace un mes por la efectividad de las vacunas, que hacía vislumbrar un pronto fin de la pandemia, ha dado paso a la alarma ante el avance de la variante delta en el país. La presencia de esta mutación, que ya es la predominante en EE.UU., ha hecho que se disparen los contagios y las hospitalizaciones. Ante esta situación, la Casa Blanca anunció a finales de julio que obligará a los más de 4 millones de trabajadores del Gobierno estadounidense a mostrar una prueba de vacunación contra la covid-19 si no quieren someterse a test de forma regular, ante el avance de la variante delta en el país. EFE News

EEUU registra la mayor cantidad hasta ahora de niños hospitalizados por covid

Washington, 8 ago (EFE News).- Estados Unidos contabiliza 1.450 niños hospitalizados por covid-19, la mayor cifra en lo que va de la pandemia, advirtió este domingo el director de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en inglés), Francis Collins. En una entrevista con el programa “This Week” de la cadena ABC News, Collins consideró que el país nunca debería haber llegado al punto en el que está, con un rebrote de los casos de coronavirus causados por la variante delta.

“Tenemos vacunas que sabemos son altamente efectivas y seguras y, sin embargo, la mitad del país todavía no está completamente vacunado”, se quejó el funcionario. Collins señaló que Estados Unidos está pagando “un precio terrible”, ante el rápido aumento de los casos, especialmente entre personas no vacunadas. “Casi todas las muertes son de personas no vacunadas. Y ahora son personas más jóvenes, incluidos niños”, alertó.