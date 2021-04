En esta ocasión, la hija de Jenni Rivera compartió una fotografía en sus redes sociales que no dejó nada a la imaginación al presumir sus espectaculares piernas, por lo que los piropos no pudieron faltar para la nacida el 26 de junio de 1985 en Long Beach, California, en los Estados Unidos.

Tanto el fashionista y conductor español Jomari Goyso como el cantante Edwin Luna reaccionaron a esta fotografía, además de que no pudieron faltar los halagos de parte de sus fans: “Hermosa de todas las maneras”, “Tan bella”, “Apreciando su belleza en cada foto”, “Ay no, qué preciosura”.

Una usuaria no se quedó con las ganas de compartir un mensaje con el que muchos estarán de acuerdo: “Tu mami debe estar bien orgullosa de ti por todo el sacrificio que has hecho para con tus hermanos”, a lo que alguien más respondió: “Desde jovencita está con ellos, los cuidó siempre”.

Los fans de la cantante no dejaron pasaro mucho tiempo para llenarla de halagos: “Este video me dio vida”, “No sé para qué hacen concurso de reinas de belleza si claramente tú eres la dueña de ese título, mi vida”, “Dios mío, pero qué belleza”, “Te extraño a morir” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Don Cheto “manosea” a Chiquis Rivera

Gran sorpresa provocó una foto que subió la cantante Chiquis Rivera a sus redes sociales en la que asegura que Don Cheto, su compañero en el programa Tengo talento mucho talento, es el único que la puede sostener y se deja “manosear”: “I know… not everyone can handle me, pero @donchetoalaire si, pues tantito! Jaja”, expresó mientras la tocan de las piernas.

Con más de 100 mil likes a la fecha, esta publicación provocó reacciones de todo tipo, entre ellas, del propio comediante, quien reconoció que “casi, casi” puede sostenerla, pero que aún le falta. Ambos son jueces, junto con la cantante Ana Bárbara y el productor Pepe Garza, del programa Tengo talento mucho talento.