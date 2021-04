El día que el ex esposo de Lili Estefan fue duramente criticado

El Gordo y la Flaca entrevistó a la ex pareja de la conductora

“Siempre he querido estar frente a la cámara, le celo a mi esposa” Sale a la luz una entrevista del programa de El Gordo y la Flaca, en donde entrevistaron al ahora exesposo de la conductora Lili Estefan, Lorenzo Lauces, en la que habló sobre su relación en aquel entonces de su esposa y él, y en donde se llevó las críticas de los internautas en las redes sociales. Cabe recordar que la conductora decidió hacer pública la separación el 14 de septiembre de 2017, y Lili dio a conocer la noticia en su programa El gordo y la flaca. “Por qué decidió eliminarme de posición como esposa. Me sentí humillada, pensaba que tenía una familia perfecta”, dijo la cubana en su show. Lorenzo Lauces habla de Lili Estefan “Mi primo estaba saliendo con su prima y me trajo retratos de ella, me enseñaron un retrato en bikini y dije si yo la quiero conocer”, en aquel entonces Lorenzo se mostraba feliz por estar a lado de la Flaca, “Yo estoy feliz ella no estoy seguro, pero super feliz”, dijo el ahora exesposo. Cabe mencionar que el reportero menciona que Lorenzo se mostró molesto, ya que no quería que lo entrevistaran, como mas adelante él mismo explicaría el por queéno quería que le hicieran la entrevista, ya que se sentía obligado.

Lorenzo celaba a Lili Cunado el reportero le pregunta a Lorenzo Lauces: ¿Por qué no estás dando esta entrevista?, la expareja de la conductora cubana Lili Estefan, dijo: "siempre he querido estar en frente de la cámara, francamente le celo mucho a mi esposa que ella sea la famosa". "Porque me están forzando a hacerla, mi esposa dice que si no la hago me regaña", dijo Lorenzo en tono de broma, "Yo creo que Lili siempre ha querido hacer lo que está haciendo estoy convencido de eso, lo único que me molestó es que yo siempre le he dicho la Flaca y ahora es la Flaca para todo el mundo".

Lili Estefan Lorenzo Lauces: Lorenzo nunca la acompaño a una alfombra En distintos eventos y ceremonias, Lili Estefan siempre acudió sola, y qui su ex pareja explica las razones: "Porque a ella le pagan en el trabajo y a mi no me lo estan pagando, si me pagan a mi yo te prometo que voy a todas las alfombras rojas". "No soy una persona como Lili, ella se entrega con todo el mundo y yo no soy igual de entregado", dijo Lauces, se dijo así mismo un hombre celoso cuando le preguntaron que piensa que todo el mundo le pide fotos y autógrafos a su esposa y él responde: "Soy el que está tirando la foto".

Las piernas de Lili Estefan También se le preguntó sobre qué opina que todo el mundo ame las piernas de Lili Estefan, a lo que su exesposo se puso pensativo y contesto: "A mí no me importa que las miren, mientras no las toquen yo estoy feliz de la vida", afirma el hombre. Incluso se le cuestionó sobre si él es celoso y esto fue lo que dijo: "nunca he tenido razón por la cual celar a mi esposa, ojos que no ven corazón que no siente, mientras que yo no me entere de que haga lo que quiera", ya que siempre vemos que habla bonito con las celebridades.

El momento en donde Lorenzo se sintió orgulloso de Lili Hubo muchas críticas de parte de los usuarios e internautas que afirman que Lorenzo nunca amo a Lili, pero en ese momento aseguro que siempre se ha sentido muy orgullosa de su esposa, ya que consideraba muy trabajadora y eso es de admirar. "Todos los días me siento orgulloso de ella, mi esposa es una persona impresionantemente trabajadora, con un moral y una ética impresionante y los premios que le dan, se quedan cortos con lo que yo pienso de ella", cuanta Lorenzo Lauces en la entrevista.

Lili Estefan Lorenzo Lauces: Criticas para Lorenzo Distintos seguidores se hicieron presentes en los comentarios para dejar sus opiniones, sobre la entrevista que le realizaron al ahora exesposo de Lili Estefan, Lorenzo Lauces, en donde muchos aseguran que nunca amo a la conductora, ya que se supo que le fue infiel anteriormente. "El tal Lorenzo siempre le puso los cuernos y que esperaba Lili que siempre lo dejaba solo para irse de viaje en viaje…y sentándose en las piernas de cuanto artista…ahora que no chille ni se haga la víctima, creía que por ser sobrina de Estefan, no la iban a dejar", dijo un internauta.

Lili Estefan Lorenzo Lauces: "No es celoso, por qué no la ama" "El no quería salir al público para que no lo reconocieran, porque siempre llevó su doble vida ", "Ese Lorenzo se le ve la cara de pícaro. Yo creo quería mantenerse privado para que no reconocieran que andaba de infiel", "No es celoso, por qué no la ama, y si la amó en algún momento se le olvidó cuando fue o infiel". "Perdió lo mejor de su vida ése sinvergüenza. Yo espero que ella nunca más vuelva con él y al pasar de los años vuelva enamorarse del hombre que dios elija para ella. Te queremos flaca y eres muy bella", " Se cansó de ser la sombra de ella, era solo pantalla", fueron algunos de los comentarios.

Lili Estefan Lorenzo Lauces: Lorenzo le fue infiel En 1992 contrajo matrimonio con Lorenzo Luaces, unión de la que nacieron dos hijos: Lorenzo Jr. y Lina Teresa. La pareja se había posicionado como uno de los matrimonios más estables de la farándula; sin embargo, en 2017 llegaría a la vida de Lili uno de los eventos más polémicos de su carrera. Fue en este año cuando su esposo, Lorenzo Luaces, fue descubierto por los paparazzis cuando se encontraba en compañía de otra mujer, lo que provocó que la pareja sufriera de un chantaje mediático en el que le pedían dinero a cambio de no publicar las fotografías.

Lili Estefan Lorenzo Lauces: Anuncian el divorcio En un acto sin precedentes, Lili Estefan mejor conocida como la Flaca, anunció durante la transmisión de su propio programa de televisión "El Gordo y la Flaca" que Lorenzo Luaces le había sido infiel, para así ponerle fin a esta relación y divorciarse. Esto terminó con una demanda de divorcio interpuesta por este que representó un antes y un después en la vida de la presentadora, quien aseguró ante la prensa que la solicitud de divorcio había sido repentina e inesperada, pues no había discutido dicha posibilidad con su entonces marido.