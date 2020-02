Chiquis Rivera sube video en el que presume a mujeres, pero le llueve

Algunas personas le dicen que se ve gorda

Incluso le piden bajar de peso a la hija de Jenni Rivera

Chiquis, la hija de la desaparecida Jenni Rivera presume a las mujeres que salen adelante por sí solas, pero algo le salió mal, la criticaron porque le dicen que se ve gorda en el video y hasta le piden bajar de peso. Definitivamente la también cantante logra tanto efectos negativos como positivos de sus seguidores.

Fue a través de las redes sociales que la artista subió un video en el que le echa porras a las mujeres que logran sus objetivos pese a las dificultades, incluso pareciera que el mensaje tiene dedicatoria especial, pero eso fue lo que menos vio la gente y le tundieron por su cuerpo que tiene unos kilos de más.

No es la primera vez que Chiquis Rivera es criticada en las redes sociales por su sobrepeso, ya que al subir fotografías la gente de inmediato le hace el señalamiento, aunque otras personas le reconocen su calidad humana en comentarios dentro de sus publicaciones en internet.

El video que te mencionamos lo puedes ver en su cuenta personal de Instagram @chiquis y hasta la tarde este sábado 29 de febrero superaba el medio millón de reproducciones y rebasaba los más de mil 500 comentarios, sin embargo, los señalamientos más críticos se hicieron en la cuenta de @sueltalasopa, y aquí te dejamos algunos de ellos.

El mensaje que colgó Chiquis Rivera en el que presume a las mujeres, pero que se ve gorda, de acuerdo a algunos internautas, y que incluso le piden bajar de peso, es el siguiente: “Arriba las mujeres que no se dan por vencidas! Aquellas mujeres que no les importa el “que dirán”! A esas mujeres que hacen lo posible por salir adelante a pesar de las adversidades! Gracias @jennirivera por mostrarnos que si se puede! #engañémoslo GRACIAS A DIOS! #ConDiosTodo”.

El primer comentario de crítica fue el siguiente: “pues no veo que hagas nada, solo pujas, mejor deja de comer y ponte a bajar de peso”.

Mucha gente reaccionó a ese comentario y lo secundaron de la siguiente forma: “De no pasa”, “Lo mismo iba a ponerle”, “Tienes razón la tipa esa lo que es una vulgar. Y de cantante 0”, “Sí eso va ser yo creo lol”, ” Jamás será como su madre, aunque lo intente. Jejeje”, le dijeron muchas mujeres”.

Otras personas hasta dijeron desconocer a Chiquis Rivera y comentaron: “Quien es esa que se le nota por encima lo corriente, si ya vi pero no con casa nueva se le quita lo corriente”.

“Demasiado vulgar, no se parece en nada a su mamá”, “Exactamente, una corriente con suerte, porque no canta, y aunque se la pase en el cirujano para que le pasen la grasa de todos lados a las pompas, de todas formas no deja de estar “, le criticaron más personas.