La joven artista mexicana Yehimi Cambrón es una “dreamer”, activista, educadora, oradora y emprendedora.

Con su mensaje de justicia social, la michoacana se ha convertido en los últimos años en una reconocida pintora.

Cambrón asegura que la llena de satisfacción cuando la gente le agradece por haberle dado valor e inspiración.

La joven artista mexicana Yehimi Cambrón es una “dreamer”, activista, educadora, oradora y emprendedora, pero sobre todo una retratista de los “sueños” de los migrantes, a quienes inspira y alienta a no darse por vencidos pese a las adversidades que enfrentan en Estados Unidos.

Con su mensaje de justicia social, la michoacana se ha convertido en los últimos años en una reconocida pintora y sus obras han sido expuestas en diversos sitios de Georgia, entre ellos el prestigioso High Museum of Art de Atlanta, en el verano del año pasado, como parte de la exhibición De Orígenes y Pertenencia, Dibujos de Atlanta (Of Origins and Belonging, Drawn from Atlanta).

I claim ATL really hard and #HereToStay to me isn’t about NOT getting deported (I can’t control that) but about the legacy I’m building while I *am* here. BUT… it was brought to my attention by someone I look up to that we are guests on this stolen land. pic.twitter.com/sHZOunScJM — Yehimi Cambrón (@yehimicambron) January 6, 2020

La pintora de 27 años también fue seleccionada por el Comité Organizador del Super Bowl de Atlanta en 2019 y la organización WonderRoot para decorar paredes de la ciudad con murales que mostraran el rostro diverso de la capital de Georgia a todos los miles de fanáticos del fútbol americano que llegaron para el evento.

En su obra, Cambrón plasma el rostro de la comunidad migrante, sus luchas, aspiraciones, y especialmente sus sueños, según dijo la artista en una entrevista con Efe.

“Para mí lo más importante es demostrar a la comunidad inmigrante, y más específicamente a la comunidad indocumentada, que aun en la situaciones más difíciles tenemos ese poder y esa fortaleza por todo lo que hemos vivido. Nuestros sueños son más fuertes que cualquier ley, que cualquier político”, declaró la artista.

En uno de los murales encomendados a Cambrón se ven los rostros de cinco migrantes que viven en Atlanta junto a otras tantas mariposas monarca, que son frecuentemente utilizadas como símbolo de esta comunidad porque migran libremente de un lugar a otro.

“Quiero aprovechar mi plataforma, mi voz, para contar nuestra historia a nuestra manera… no las historias de miedo”, aseguró la mexicana, que llegó a Atlanta junto a su familia cuando solo tenía ocho años.

Closing out 2019 by preparing for the next! So excited to deliver my first keynote of the year IN SPANISH for the Alliance for Latino Empowerment “Alzando el Vuelo” 2020 Youth Conference in NJ, January 9. Thank you for giving me the honor of making your T-shirts! pic.twitter.com/0VaKacmQb6 — Yehimi Cambrón (@yehimicambron) December 31, 2019

Cambrón, una beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), no solo ha inspirado a los jóvenes hispanos a través de su arte; también lo ha hecho en las aulas como educadora y oradora.