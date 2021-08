Hace unos días la famosa y polémica cantante Chiquis Rivera nuevamente fue víctima de las burlas en las redes sociales, luego de que apareciera un video donde se encuentra ofreciendo un show sobre el escenario y cantando el tema “No te metas con mi Cucu” y mostrando su cuerpo en un atuendo que al parecer no le favorece para nada, según los usuarios.

Cabe mencionar que la hija de Jenni Rivera mando hacer ese vestuario que la hizo estar en boca de todos, ya que en uno de sus fotos que subió a sus historias se puede ver como ella mismo dibujó el jumpsuit rojo que usaría en su concierto, pero no salió como ella esperaba.

“Kool Aid”, “Porque se ridiculizan tanto”, “La biblia dice, peores cosas se verán”, “Nadie se mete con su cucú, sino con su tremenda panza”, “¿Y la dieta a cuando?, pobre chica, no funcionó la agua de limón”, “Sin miedo al éxito siga de ridícula total nunca falta quien tenga gustos ridículos”, fueron algunos comentarios. Archivado como: Chiquis Rivera moño

No funcionó la agua de limón”

“¿Porque se ridiculizan tanto?”

“Parece maleta mal empacada y quién le ha dicho que canta imitadora es lo que es”, “Aún que la mona se vista de seda mona se queda”, “Admiro la valentía de esta mujer no le tiene miedo a las críticas asía su persona”, “¿Y los limones ?”, “Por favor hay que ubicarse en la vida”.

“¿Subió más de peso y el agua de limón que pasó?”, “¿Porque se ridiculizan tanto?”, “Ese cuerpo tropical ya no aguanta una lipo mas no”, “Ni se sabe ni qué carajo está cantando ella”, “Otra libra de tocino”, “Sorry pero no me gusta, es una tonelada de rojo”, “Nada que ver con su mamá”, continuaron con las burlas. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ . Archivado como: Chiquis Rivera moño