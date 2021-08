Chiquis Rivera manda extraño mensaje

Sus seguidores le mandan apoyo a la cantante

¿Los perdona a todos? ¿Los perdona a todos? Chiquis Rivera sorprende en redes sociales al enviar un extraño mensaje hacía todas las personas que algunas vez la hicieron llorar, perdonando también a todos los que no valoraron el amor que la cantante les tenía ni su amistad, ¿Qué estará pasando con Janney? Se sabe que la cantante Chiquis Rivera, hija de la fallecida Diva de la banda, ha sido una de las personalidades más criticadas en el medio artístico, y es que esta guapa intérprete se ha sabido mantener constantemente en el ojo público, ya sea por sus innumerables problemas familiares o por sus antiguas relaciones. Chiquis Rivera envía extraño mensaje Tras esto, Chiquis Rivera sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales al publicar un extraño mensaje en donde la hija de Jenni Rivera admitía que perdonaba a todos los que alguna vez la hicieron llorar y sentir mal, a todos aquellos que, a palabras de ella, no supieron valorar su amor y su amistad. Este mensaje fue escrito a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde la cantante de 36 años parecía estar a punto de cerrar todo trato con esas personas, y no tanto por ellos, sino por su estabilidad emocional y mental, en donde sea de paso, también mandó un inspiradora frase para su más de 500 mil seguidores.

“Mantente fiel” Chiquis Rivera manda extraño mensaje para la gente que la critica Antes de que Chiquis Rivera lanzara su extraño mensaje en donde perdonaba a todos los que algunas vez la hicieron llorar, primero posteó una publicación para todos sus seguidores, en donde les pedía que hicieran las cosas por amor y pasión y no tanto para tener dinero, pidiéndoles también que se mantuvieran fieles con quienes eran: “Haz las cosas por amor y pasión, no por amor o necesidad de dinero. A veces se trata de más que ‘cuanto dinero ganas’, se trata de mantenerte fiel a ti mismo y hacer lo mejor para tu futuro. Confía en que Dios proveerá. #BeeAuthentic”, sin embargo, esto no sería el ultimo mensaje que la cantante publicaría.

“Les deseo lo mejor” Chiquis Rivera lanza extraño mensaje en redes sociales Tras estas palabras para sus seguidores en donde les pedía que siguieran siendo fieles y auténticos consigo mismos, los mensajes no terminarían ahí, ya que después de esto Chiquis Rivera lanzaría otro para todas aquellas personas que alguna vez la hicieron hacer llorar y sentir mal. El extraño mensaje de Janney iniciaba con los mejores deseos para todas las personas que la hicieron llorar: “Le deseo lo mejor a los que me hicieron llorar. Le mando luz a los que no valoraron mi amistad. Mucho amor a los que no supieron amar como yo amo y un fuerte abrazo a los que me critican sin realmente conocerme”.

¿Se despide? Chiquis Rivera publica extraño mensaje en su Twitter Para finalizar este extraño mensaje, la cantante de Paloma blanca, comentó que no los perdonaba por ellos sino más bien por su propia salud: “Los perdono, no por ustedes, si no por mi salud mental y emocional”, finalizó Chiquis Rivera a través de su cuenta oficial de Twitter. Ante este inesperado mensaje, el cual parece indicar que la cantante se quiere alejar de todo el drama que alguna vez la rodeó, cerrando ya por fin este capitulo, Janney comenzó a re tuitear varias palabras de sus fieles seguidores le dedicaron, en donde comentaban que ellos siempre iban a estar presentes para protegerla de todas las críticas que recibía en redes sociales.

“Hoy perdona y mañana las indirectas” Seguidores reaccionan al extraño mensaje de Chiquis Rivera Sin embargo, la cantante no corrió con la misma suerte en Instagram, ya que después de lanzar este extraño mensaje, la página de @chamonic3 publicó las palabras que Chiquis Rivera escribió en su cuenta de Twitter, en donde seguidores de la página de noticias no se tomaron muy a bien esto, a tal grado de admitir que solo era una estrategia de marketing por parte de Janney: “Hoy perdona y mañana las indirectas, ahora resulta que los perdona a todos, después de que ella insulta, tira indirectas, manda a callar a la gente todos son culpables y ella inocente, nunca ve sus fallas”, “Es que ya se va a poner a vender, ya viene la canción y sus shows tiene que llamar algo de atención, a trabajar en la imagen”, se podían leer en los comentarios de esta noticia.

El caótico año de la cantante Cabe destacar que para Chiquis Rivera, así como fue un año lleno de muchos logros, también rondó con ella “la mala suerte”, ya que desde que inició los procesos de divorcio con su ex pareja Lorenzo Méndez, la hija de Jenni Rivera se ha visto enfrascada en muchos dimes y diretes, las cuales se han visto a través de redes sociales e incluso con encuentros con la prensa. Y es que, a pesar de que dicen que la cantante ya se encuentra mucho más feliz y tranquila desde que inició una relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, muchos seguidores argumentan que Janney no ha podido olvidar del todo a su ex pareja, el cantante Lorenzo Méndez, en donde incluso , el mismo Lorenzo comentó para una entrevista que ella lo llamó una vez borracha. Archivado como: Chiquis Rivera envía extraño mensaje a los que la hicieron llorar

Lorenzo Méndez asegura que Chiquis Rivera lo llamó pasada de copas En una reciente entrevista para el programa Suelta la sopa, el cantante Lorenzo Méndez afirmó que Chiquis Rivera le habló cuando estaba borracha, sin embargo el cantante comentó que él ya estaba listo para firmar de una vez por todas los papeles de divorcio. En la entrevista, que tuvo con el conductor Juan Manuel Cortés, el cantante argumentó las razones del porque ya no se pudo reconciliar con Janney: “Teníamos bastantes diferencias yo creo que estábamos en diferente sintonía, pero ya estamos en otra página de nuestras vidas”, comenzó el ex vocalista de la Original Banda El Limón. Archivado como: Chiquis Rivera envía extraño mensaje a los que la hicieron llorar

Lorenzo Méndez habla del actual novio de Chiquis Rivera en entrevista En la entrevista Lorenzo Méndez comentó que Emilio Sánchez, quien es ahora la actual pareja de Janney, era antes también su amigo: “Pues este muchacho era mi compa, pero pues nada, no pasa nada”, y es que a pesar de que no lo consideró como una traición si comentó que “él sabía que estaban casados”, y que incluso su familia había asistido a su boda. Después de estas declaraciones, el cantante de 34 años confesó que solo esperaba que ella fuera feliz sin lastimar a nadie más, señalando también que se encontraba bien con que Chiquis rehiciera su vida a lado del fotógrafo Emilio Sánchez: “Hay que ver la vida como uno quiera, sin lastimar a nadie pero feliz”. Archivado como: Chiquis Rivera envía extraño mensaje a los que la hicieron llorar

Lorenzo Méndez confiesa en entrevista que Chiquis Rivera le habló cuando estaba pasada de copas Sin embargo, lo que más sorprendió fue cuando el intérprete de Sal de mi vida, confesó que Janney le había hablado pasada de copas, justo en el momento en que la captaron vomitando en Miami, contando con lujo y detalle lo que había pasado y qué le había dicho la hija de Jenni Rivera por teléfono: “Que no la acaban de agarrar allá en Miami vomitando, ¿o algo así? Ya tenemos 8 meses separados, per sí me marcó. La escuché bastante contenta. Ahorita no tenemos ningún problema, te estoy diciendo que acabo de hablar con ella cuando la agarraron allá borracha”, confesó en entrevista Lorenzo Méndez, argumentando que Chiquis Rivera le habló cuando estaba borracha. Archivado como: Chiquis Rivera envía extraño mensaje a los que la hicieron llorar