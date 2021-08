Varios seguidores confesaron que con filtro o sin el, ella realmente tenía los labios así: “Ese filtro no es mucho de diferencia a la cara que tiene”, “Ella no está muy lejos de la realidad con ese filtro”, “Así va a quedar muy pronto jajaj”, “Ese filtro está a un 10% de ser su cara real jajaj”, se podían leer entre los comentarios del video. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Las cosas no pararon ahí, ya que más comentarios seguían llegando al video de Chiquis Rivera presumiendo sus ostentosos y deformes labios provocados por un filtro en Instagram. Una seguidora comentó que se parecía a la actriz de televisión y ex vedette, Lyn May: “Yo pensé que era Lyn May”.

Cabe destacar que no ha sido la primera vez que esto pasa, ya que en otra ocasión Lyn May le dijo a Janney que dejara de comer, llamándola incluso "gorda", ahora la actriz de cine se fue en contra de la cantante, comentando que ella solo tenía fama gracias a su madre, la Gran Diva de la Banda.

Tras este video, en donde Chiquis Rivera aparecía con grandes y deformes labios, provocando que los seguidores de Suelta la sopa comentaran que se parecía incluso a Lyn May, este dos de agosto salió el portal de Telemundo argumentó que la ex vedette despotricó nuevamente en contra Chiquis Rivera, argumentando que dejara de vivir de la sombra de su madre, Jenni Rivera.

¿A poco siempre estará viviendo de la fama de su madre?

Sin tapujo alguno, Lyn May le comentó: “Sí, está bien que tuvo una mamá muy famosa, pero ¿a poco siembre va a estar viviendo de la sombra de la mamá”, se podía leer en el textual del portal de Telemundo, posteriormente comentó que si fuera ella, no saldría del gimnasio ni un momento:

"Es millonaria, está guapa, está joven… yo ya estaría en el gimnasio las 24 horas", comentó Lyn May, aún así no se sabe porque la ex vedette y actriz de cine arremetió contra la hija de Jenni Rivera, sin embargo, no se le escapó ninguna para sacar sus afiladas palabras en contra de Chiquis Rivera.