Chiquis Rivera advierte lo que tendrá que hacer para lucir escultural cuerpo en bikini

Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera mandó un mensaje de lo que hará para lograr lucir en bikini

El cuerpo de la cantante siempre es motivo de críticas

La novia de Lorenzo Méndez tuvo que realizar un sacrificio

Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, compartió un mensaje a sus seguidores en los que lanza una seria advertencia y pone a todos sus detractores en su lugar quienes la critican por lucir en bikini.

Orgullosa de sus curvas y luciendo un semblante cada vez más resplandeciente, Chiquis Rivera utilizó las historias de Instagram para enviar un mensaje sobre lo que hará para presumir cuerpazo en bikini.

Con poco maquillaje, el cabello rizado y desde un baño, la hija de Jenni Rivera narró: “He tenido una semana muy pesada, pero super productiva gracias a Dios y no quería levantarme hoy y hacer el ejercicio”.

Y es que su objetivo es presumir figura más delgada y tonificada en bikini: “Tengo que porque me voy a poner un bikini este fin de semana y dije ‘no no no, tengo que levantarme, echarle las ganas y hacer los squats'”, al tiempo que presumía en una licra azul marino su cuerpo mientras realizaba sentadillas.

“Yes, feliz sabadito a todos”, fue como terminó la grabación Chiquis mostrando algo de su rutina de ejercicios y dejando ver algo de sus bien torneados pechos, que presumiría en bikini.

Una de las principales criticas que siempre le hacen los llamados ‘haters’ a Chiquis es que no luce exactamente muy delgada para ciertos atuendos que utiliza.

Pues es común ver en sus fotografías de Instagram cómo presume faldas, pantalones, tops, blusas y atuendos muy embarrados que hacen ver sus ‘kilitos de más’, sin embargo eso a la hija de Jenni Rivera le tiene sin cuidado.