Jomari Goyso ‘agarra en curva’ a Chiquis Rivera y le pregunta si ha conseguido amar a la ‘Chiquis’ que no le gusta “Te voy a decir con el corazón en la mano que sí (refiriéndose a que ha logrado amar a la ‘Chiquis’ que no le gusta), pues a través de lo que pasé el año pasado y lo que he aprendido este año, como que digo ‘ok, yo no fui perfecta en ciertas cosas, ahora quiero cambiar eso de mí porque no me gusta'”, respondió Chiquis Rivera. En algo que tomó por sorpresa a sus seguidores, fue enterarse que la cantante toma terapia, donde, asegura, ha aprendido que le tiene “muchísimo” miedo al abandono, lo cual no sabía, además de que cuando siente que una persona la va a lastimar, ella quiere “respingar” primero.

“Es muy difícil desconectarme de Chiquis” Cada minuto que pasaba, las preguntas de parte de Jomari Goyso iban subiendo de intensidad, y ahora le preguntó a la cantante si le costaba desconectarse de ‘Chiquis’, a lo que contestó que es muy difícil, aunque no tanto como antes, a pesar de que le gusta ser Janney (su nombre verdadero) y estar en su casa, pero le cuesta desligarse de ‘Chiquis Rivera’. “Me tengo que desconectar completamente de Chiquis y me ha ayudado dos o tres días, pero es muy necesario porque está muy dura la cosa. Ahorita hay ciertas cosas que han estado pasando que si están fuertes, difíciles, y por eso digo que me voy a desconectar poquito para no ‘respingar’, para no poner frases”.

¿Cuál es la lección más grande que ha aprendido Chiquis Rivera? “No querer controlar situaciones, dejar que las cosas pasen. Yo soy el tipo de persona, o era más bien, de siempre querer proteger, cuidar, y eso se ve quizás como que sea un poco controladora, y he aprendido a vivir y dejar vivir y las cosas van a pasar como deben de pasar y no puedo controlar eso y ya”, mencionó Chiquis Rivera. Ahora, la hija de Jenni Rivera comentó que ya por fin vendió su casa de Los Ángeles donde vivía con su ex Lorenzo Méndez, pero que todavía no sabe cuándo se va a mudar: “Se puede decir que ya no es mía, está pasando eso, gracias a Dios tengo muchísimo trabajo que no sé ni cuando me voy a poder mudar, va a estar difícil, pero yo puedo”. Fue evidente que este es un tema que tenía muy guardado la cantante, pero aún habría más.

Jomari Goyso le dice a Chiquis Rivera que “mudarse de casa y divorciarse son las dos cosas más difíciles que hay” Chiquis Rivera comentó que el anuncio de que estaba vendiendo su casa no duró “ni cuatro días” cuando ya tenía cuatro ofertas: “Pasó tan rápido, lloré y me da tristeza y si va a ser muy difícil, no me quiero llevar nada de la casa, nada más mi ropa, voy a limpiar muchísimas cosas, voy a limpiar todo y voy a dejar ahí todos los recuerdos y todas las fiestas que tuve”. A punto de terminar con esta reveladora plática, la intérprete de temas musicales como Horas extras y Vas a volver, entre otros, aseguró que cuando abandone su casa se quedará lo malo, pues sabe que es tiempo de este cambio: “Esto me va a ayudar y me va a impulsar al siguiente nivel de mi vida”, comentó.

Chiquis Rivera acepta que tiene novio: “¿Para qué te voy a echar mentiras?”, le dice a Jomari De la manera más natural posible, el fashionista español le preguntó a la cantante sí tenía novio, a lo que respondió que sí, aunque no reveló nombre alguno, pero se sabe que se trata del reconocido fotógrafo Emilio sánchez: “Tengo novio, ¿para qué te voy a echar mentiras? Tú ya lo sabes, pero sí, si sigo con él”. Y sobre la polémica que desató al lucir un llamativo vestido color naranja en los Premios Billboard de la Música Latina, realizado hace apenas unas semanas, Chiquis Rivera dijo que cree que ha estado mejorando mucho en las alfombras rojas, pero ya no se preocupa tanto por las críticas: “Me quiero sentir bien, me quiero sentir segura en este vestido, van a hablar y me da tristeza y un poquito de coraje, porque si ese mismo vestido lo tuviera una muchacha delgada no la van a criticar tanto” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Confiesa que le da miedo tener bebés Ahora, el fashionista español le preguntó a la hija de Jenni Rivera si en alguna ocasión había soñado con ser madre, a lo que respondió que no, además de que le da miedo ser mamá porque no quiere poner en pausa su carrera artística: “Veo muchas mujeres como Natti Natasha, Cardi B, Beyoncé, que se presentan con su pancita y se ven hermosas, pero yo no sé, la verdad es que no sé”. “Me da miedo tener un bebé porque amo tanto mi carrera. Estoy finalmente viviendo mi vida que me da miedo tener un bebé y que todo pare, yo sé que voy a hacer una buena mamá porque es mi responsabilidad de que esa personita crezca siendo una persona buena en este mundo”.

“Ese año fue tan difícil, tan fuerte”, comentó la cantante al 2012, año en que murió Jenni Rivera En lo que nadie hubiera esperado, Chiquis Rivera confesó que después de que su madre muriera, ella tomó el papel de mamá de sus hermanos, por lo que se volvió en una persona muy protectora, a tal grado que le da miedo soltar a sus cinco hermanos: Jenicka, Jacqie, Michael y Johnny. Y si tuviera la oportunidad de revivir un año, dijo que sería “el 2012 definitivamente, por todo lo que pasó ese año, por tantas confusiones, muchas cosas que no se aclararon. Me encantaría vivir ese año porque yo creo que eso me hubiera salvado un poquito en muchos momentos fuertes de mi vida difíciles, llenos de dolor. Ese año fue tan difícil tan fuerte”, finalizó.

Chiquis Rivera está orgullosa ¡de sus calcetines rotos! Pide que le regalen calcetines para esta Navidad. La cantante Chiquis Rivera sorprende en redes sociales al mostrar orgullosa sus calcetines rotos y con hoyos, y les pide a sus millones de seguidores que si gustan entre los regalos para su Navidad le pueden dar varios pares de calcetines junto con velas. En esta ocasión, la hija de Jenni Rivera sorprendió a sus más de un millón de seguidores al publicar varias historias en su cuenta oficial de Instagram en donde mostraba orgullosa sus calcetines rotos y llenos de hoyos, mientras que aseguraba que un par de estas prendas no le vendrían nada mal.