La actriz mexicana aceptó que Yadhira Carrillo sí rompió su matrimonio A través de una entrevista que el periodista Lucho Borrego le realizó a la actriz Lety Calderón sobre su relación con Juan Collado y la esposa de este, Yadhira Carrillo, la mexicana de ojos de color aclaró unas cuentas cosas sobre sus hijos y todo el tema del triángulo amoroso. Lety Calderón se sinceró y por fin aceptó que Yadhira Carrillo sí rompió el matrimonio que tenía con Juan Collado, abogado que actualmente está en la cárcel acusado de lavado de dinero y que cumple una condena pese a su estado de salud, que según Carrillo, está deteriorado. El ‘pleito’ entre Lety Calderón y Yadhira Carrillo sigue “Lucho te juro que yo toda mi vida he tratado de ser pacífica… cuando Juan me dejó a lo mejor sí el primer mes fue así como ríspido, estaba enojada por supuesto, estaba dolida, me costó un mes… Yo siempre pensé que ‘voy a ver a Juan toda la vida porque tenemos dos hijos en común'”, comenzó diciendo. Como si se tratara de aclarar cosas que habían quedado pendientes sobre el tema de que supuestamente Yadhira Carrillo le ‘robó’ a Juan Collado aún estando casados, esta entrevista no dejó aristas en el tema de que Lety Calderón sí culpa a la morena de ‘meterse’ en su matrimonio…

Lety Calderón se sinceró con el conductor de Suelta la Sopa Después de sufrir durante un mes por la traición de Juan Collado con Yadhira Carrillo, Lety Calderón añadió: “Entendí que si se fue, ¿qué podía hacer? Traté de darle lo mejor, traté de ser la mejor esposa, no le gustó mi forma, mi manera, no pasa nada, yo pienso que a la gente no la puedes obligar a nada”, comentó. Además comentó que hubo una ocasión en que ella le insistía en que viera a sus hijos, pero Juan Collado fue el que no quería verlos: “Yo le decía ‘oye llévate a los niños de vacaciones, llévatelos a tu casa, o un fin de semana, oye también te tocan'”, ante la clara desmentida que Yadhira Carillo había dicho era Lety quien no permitía a Juan verlos.

Juan Collado no quería ver a los hijos de Lety Calderón A raíz de que Lety Calderón insistió en que sus hijos convivieran con Juan Collado, fue el momento en que Yadhira Carrillo apareció en la escena y en la dinámica familiar: “Yo le decía yo te los llevo y le dije ‘nomás deja que le de a esta niña (Yadhira) mi teléfono…”, pero jamás esperó el susto que se llevó uno de los niños. “Yo siempre les he dicho a mis hijos que cuando vayan a casa de su papá y estaba ella, uno de mis hijos me dijo mamá ‘me asustó, perdóname, iba a subir las escaleras y estaba ella y corrí…’ que cabe destacar que yo diseñé esa casa, pero bueno…”, haciendo clara alusión a que Yadhira Carrillo estaba aprovechándose de todo, incluso la casa.

Uno de los hijos de Lety Calderón ‘se asustó’ con Yadhira Carrillo Al susto que Yadhira Carrillo le dió a uno de sus hijos, Lety Calderón aseguró que le preguntó a su niño si la había saludado y al tener una respuesta negativa, lo reprendió porque esa no es la educación que ella les ha dado, según comentó: “Muy mal hecho”, aseguró. Pero a pregunta expresa del conductor de Suelta la Sopa de si Yadhira Carrillo y Lety Calderón en un momento determinado pudieran ser más cercanas como amigas o incluso trabajar juntas en una telenovela o proyecto de televisión, la rubia fue muy concisa con su respuesta e impactó a todos…

Te voy a ser honesta, no me gusta ser hipócrita, entonces, si hay la necesidad de hacerlo lo voy a hacer… creo que cuando alguien rompe una relación, cuando ha hablado cosas que me han lastimado porque han atacado a mis hijos, no te puedo decir 'ay sí, mañana la pongo en la lista de Navidad', pero te puedo decir que siempre ha habido un respeto de mi parte hacia ella2, finalizó. La guerra de dimes y diretes entre Lety Calderón y Yadhira Carrillo reavivaron rispideces entre ambas por las entrevistas que da la esposa de Juan Collado actualmente antes de los horarios de visita en la cárcel en la que está recluido, e incluso ocasiones en que la plática se centra más en la ex, que en lo que le sucede al abogado.

Lety Calderón procuraba que sus hijos vieran a Juan Collado antes de estar en la cárcel A finales del año pasado, se informaba que la situación legal de Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo, cada vez se complica más, y ahora María Guadalupe Hernández, jueza de control en Chihuahua dictó prisión preventiva al abogado por el presunto desvío de 13.7 millones de pesos del erario estatal. Por su parte, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado refutó que, de enero de 2013 a marzo de 2014, Juan Collado, junto a varios servidores y otras personas, planearon y realizaron el desvío de 13 millones 780 mil pesos Hace apenas unos días, la actriz Yadhira Carrillo habría dicho que esperaba que el caso de su esposo se resolviera pronto.

Yadhira Carrillo había suplicado porque se atendiera la salud de Juan Collado durante la pandemia Según declaraciones de la actriz mexicana, Juan Collado tendría problemas de salud y habría pedido permiso especial para salir a estudios médicos, pero se le negó. Mucha gente se refiere a que la situación de Yadhira Carrillo con Juan Collado es una especie de karma por haberle ‘quitado’ el esposo a Leticia Calderón. Al abogado Juan Collado se le imputan los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero a través de la empresa Cajas Libertad, por lo que está vinculado a proceso desde 2019. El delito de defraudación fiscal contra el esposo de la actriz Yadhira Carrillo viene del año 2015 por la cantidad de 36 millones de pesos, lo que se le informará a los representantes de Juan Collado en los próximos días.

Cada día de visita en el reclusorio, Yadhira Carrillo acude a ver a Juan Collado En medio de la pandemia por coronavirus que está afectando a muchas personas que se han detenido en sus trabajos, como sucede con los artistas, ahora es la actriz mexicana Lety Calderón quien enfrenta problemas financieros, pues con el detenimiento de su último proyecto necesitó tomar una drástica decisión para ‘sacar dinero’, por lo que se cumpliría una ‘predicción’ de la ahora pareja de su ex esposo Juan Collado, la también actriz Yadhira Carrillo. En una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Lety Calderón aseguró que ante la interrupción de su profesión como actriz por el COVID-19, su último proyecto en Televisa se vio suspendido en marzo, por lo que ahora decidió poner a la venta un departamento que tiene en Acapulco: “Tengo un departamento en Acapulco que desgraciadamente no puedo ir muy seguido, que lo he disfrutado enormemente, pero bueno se vale decirlo, lo vendo más por necesidad que por gusto. Es un departamento que mis hijos y yo hemos disfrutado”, aseguró.

Mientras Yadhira sufre con Juan Collado, la rubia tiene problemas económicos para sus hijos Contando que vendería su departamento, expresó: “Está en un segundo piso, bajas y está la alberca, caminas unos pasos y está el mar, pero pues sí lo tengo que vender y pues ni modo, ya les contaré de otra cosa, pero por lo pronto sí lo tengo qué vender”, sin embargo, no se le dejó de cuestionar a Lety Calderón sobre la situación de su ex esposo, Juan Collado, actual pareja de Yadhira Carrillo, asegurando que había dejado de recibir noticias de él. Y pese a que hace algunas semanas atrás, la misma Yadhira Carrillo se ofreció a apoyar económicamente a Lety Calderón y a los hijos de Juan Collado ante la difícil situación económica de la protagonista de ‘Amor Bravío’, hoy se cumplirían las palabras de ‘cachetada con guante blanco’ que dio la morena a la rubia, cuando Calderón aseguró que los hijos de Juan Collado llevaban muchos Días del Padre sin celebrar con el hoy convicto.