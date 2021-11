Chiquis Rivera ofrece reveladora entrevista

La hija de Jenni Rivera por fin confiesa cuál es la diferencia entre su ex Lorenzo Méndez y su nuevo novio Emilio Sánchez

Usuarios no desaprovechan la oportunidad para preguntarle por Mr Tempo, con quie se rumora tuvo una relación después de su separación “No debería cantar, que se dedique a otra cosa”. Luego de haber asistido a los Premios de la Radio 2021, la cantante Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, ofrece reveladora entrevista y por fin confiesa cuál es la diferencia entre su ex Lorenzo Méndez y su nuevo novio Emilio Sánchez. A pesar de tener molestias en la garganta, la intérprete atendió de manera muy amable a los reporteros que la estaban esperando a su llegada, algo que le reconocieron los usuarios, aunque uno de ellos de plano le dijo que no debería cantar y que se dedicara a otra cosa. Según Chiquis Rivera, ¿cuál es la diferencia entre Lorenzo Méndez y Emilio Sánchez? En un video que está disponible en la cuenta oficial de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo, quien hace unos días tuvo un altercado con el guardia de seguridad de la cantante mexicana Aracely Arámbula, y que a la fecha tiene más de 4 mil reproducciones, se puede ver a Chiquis Rivera con un look informal y usando todo el tiempo su cubrebocas. “Contenta, cansada, como me pueden escuchar, ronca, Nos fue muy bien (en los Premios de la Radio), condujimos, cantamos”, expresó la hija de Jenni Rivera, quien se mostró sorprendida cuando le mcncionaron sobre un posible veto de la cadena Televisa: “A mí nadie me ha dicho eso, no creo, la verdad”.

¿Se puso en contacto con su abuela? En una noticia que tomó por sorpresa a muchos, la señora Rosa se contagió de coronavirus, aunque, como ella misma lo comentó en unos de sus videos, poco a poco está saliendo adelante. Y a la pregunta si ha estado en contacto con ella, Chiquis Rivera respondió afirmativamente: “Le mandé un mensaje, me dice que se está cuidando y que está bien, gracias a Dios”. Sin esperar más tiempo, uno de los reporteros le preguntó sobre el tweet que escribió Lorenzo Méndez en el que, al parecer, le mandó una indirecta a su exesposa, quien ha dicho que él es quien no le quiere firmar el divorcio: “No quiero hablar mucho del tema. Lo único que les puedo decir es que a mí no me tachan de mentirosa, no tengo por qué mentir, no tengo por qué decir algo que no es y cada quien puede decir lo que quiera”.

¿Lorenzo Méndez tiene amenazada a Chiquis Rivera? Aunque su cansancio era más que evidente, Chiquis Rivera siguió respondiendo los cuestionamientos de la prensa e incluso evitar caer en provocaciones cuando alguien le preguntó si Lorenzo Méndez la tiene amenazada y por esa razón no quiere firmar el divorcio. “No quiero tener una mala relación con él, yo le deseo lo mejor, no quiero problemas, la verdad, no creo que tenga miedo, no tiene por qué tener miedo”, dijo la hija de Jenni Rivera, quien aseguró estar contenta con su relación con el destacado fotógrafo Emilio Sánchez.

“Es muy buen muchacho” Al mismo tiempo que firmaba autógrafos, la hija de Jenni Rivera confesó las principales diferencias entre su ex, Lorenzo Méndez, y su nuevo novio: “(Emilio) es muy buen muchacho, estoy muy agradecida por haberlo conocido, me la estoy llevando día tras día y me valora, me quiere, me respeta”. Y respecto a una futura boda, Chiquis Rivera comentó: “¿Sabes qué? En eso no estoy pensando ahorita, me la estoy llevando poco a poco. Yo quiero tener bebés, ahorita me estoy enfocando en otros tipos de bebés: en la música, mis libros, cosas que estoy haciendo, ahí discúlpenme, me veo bien mad…, pero a ver qué pasa en un futuro”.

Emilio Sánchez fue a recoger a Chiquis Rivera al aeropuerto Y aunque la cantante tenía toda la disposición de continuar respondiendo las preguntas de los representantes de la prensa, llegó un momento en que fue imposible, pues varios de sus admiradores se acercaron para pedirle la foto del recuerdo, a lo que accedió con mucho gusto. Cuando nadie lo hubiera esperado, la hija de Jenni Rivera subió a un vehículo conducido por su pareja, el fotógrafo Emilio Sánchez, a quien le dio un tierno beso en los labios. La intérprete de temas como Mi problema y Me vale se dio el tiempo de despedirse de los presentes (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Chiquis Rivera afirma que le ha “estado rogando” a Lorenzo Méndez En su llegada a México, Chiquis Rivera tuvo un encuentro con varios reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde la cantante fue abordada con infinidad de preguntas, desde su libro hasta las posibles razones por las que Lorenzo Méndez aún no firma su divorcio, a pesar de que ella le ha estado rogando para que lo haga. A través de un video publicado por la cuenta de Instagram del programa Chisme en vivo, se logra recuperar parte de este video, en donde la hija de Jenni Rivera reveló más detalles sobre su arribo al país, todo esto debido a su presentación en los Premios De la Radio: “Estoy contenta de estar después de casi dos años, estaré conduciendo y cantándoles mi nuevo sencillo Mi problema”.

¿Qué estará esperando Lorenzo Méndez? Después de esto, Chiquis Rivera reveló que le emocionaba mucho la idea de poder ser la inspiración para otras mujeres, afirmando una vez más sobre el tema del amor propio: “(…) Amo mi cuerpo, yo sé que hay cosas que se pueden mejorar, pero al fin del día hay que amarnos, el amor propio es muy importante, y ojalá sí pueda ser una inspiración para todas las mujeres”. Sin embargo, la bomba caería después de que una reportera le preguntara a Chiquis sobre su divorcio con Lorenzo Méndez, provocando que la cantante no escatimara en responder que le ha estado rogando al cantante para que por favor ya le firme su divorcio y poder acabar de una vez por todas con todo este trámite.

“Yo estoy esperando a que él lo firme”: Chiquis Rivera Durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México, Chiquis Rivera reveló que le ha estado rogando a Lorenzo Méndez para que por fin le firme el divorcio, pero él sigue sin contestarle los emails que su equipo de abogados le han estado mandando constantemente y que realmente no sabe las razones por las que él aún no quiere hacerlo: “Yo estoy esperando a que él firme, yo estoy esperando, yo estoy mandando emails casi todos los días, (¿rogando?) sí, rogando que por favor firmen y no me han contestado, ya van cuatro meses” confesó Chiquis Rivera al ser cuestionada el porqué aún no han firmado los tramites de divorcio con el ex vocalista de La Original Banda el Limón.

No necesita el dinero de Lorenzo Méndez Tras revelar que le ha estado casi rogando a Lorenzo Méndez para que firme el divorcio, Chiquis Rivera sostuvo que ella no le ha estado pidiendo nada de compensación monetaria, debido a que para eso ella trabajaba y ganaba su propio dinero: “No para nada, o sea no tengo nada que pedirle a nadie, gracias a Dios yo trabajo y gano mi propio dinero, no tengo que pedirle nada” Ante esto, un reportero le cuestionó por qué le pedía sus documentos financieros, a tal grado de que incluso le pidió a un juez que lo sancionara por 5 mil dólares por no hacerlo, a lo que Janney responde que eso es algo que simplemente se pide y no porque ella busque dinero: “No, no, eso es parte de un divorcio, eso se lo pide la corte, yo no pido nada, eso es parte del proceso”.

¿Quiere ser mamá? Los reporteros también le cuestionaron sí tenía planes de ser madre en algún momento, a lo que Chiquis Rivera sin tapujo alguno dijo que sí, pero ¿será que los quiere con su actual pareja Emilio Sánchez?: “Con el favor de Dios sí me gustaría ser mamá en algún momento, me encantaría, pero por lo pronto ahorita…”. Una vez más la pusieron en jaque sobre sus problemas con la garganta, los cuales afirmó ser uno de los detonantes, junto al tequila y el calor, los motivos por los que en su presentación pasada en el festival “El Bueno, La Mala, El Feo” presentó al quedarse sin voz: “Más tequila (dijo entre risas), y sí por supuesto más ejercicios de vocalización, tengo a mi coach vocal, y le estamos echando ganas”.