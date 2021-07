Mayeli Alonso lanza tremendas declaraciones en redes sociales

Lanza indirectas a la familia de Lupillo y Chiquis Rivera

“Tus hijos ven peores cosas en internet” Le da una cachetada con guante blanco: Chiquis Rivera reacciona a las declaraciones que su ex tía, Mayeli Alonso, le lanzó a través de redes sociales después de que su ex pareja Lupillo Rivera acudiera a la comisaría a levantar aparentemente una demanda en contra de ella, en donde el cantante reprendía las actitudes de la empresaria estadounidense en contra de sus hijos. Fue el pasado 17 de julio cuando el cantante Lupillo Rivera sorprendió en redes sociales saliendo de una comisaría en Estados Unidos, durante el video, se observaba como lanzaba fuertes indirectas en contra de Mayeli Alonso, mostrándose molesto después de que el cantante viera un video en donde la presunta actual pareja de Mayeli, Alfonso Ponce, aparecía bajándose los pantalones en frente de sus hijos Karizma y LRey. Mayeli Alonso le manda un contundente mensaje a la familia de Chiquis y Lupillo Rivera Ante esto, la también empresaria estadounidense, Mayeli Alonso despotricó en sus redes sociales en contra de la familia de Chiquis y Lupillo Rivera, echándoles en cara que sus hijos ven peores cosas en internet gracias a su familia: “Me extraña por qué te pones a hacer tanto circo, si tú y tu familia hablan de sexo, de v…., enseñan pompas, toman, hablan de actos sexuales muy normal”. Tras estas declaraciones, Mayeli Alonso no dudó en “echar la piedrita”, escribiendo la siguiente frase en sus declaraciones: “El público sabe a quién me refiero”, y no finalizando ahí, la ex de Lupillo Rivera parecía que en cada palara que compartía era una indirecta más en contra de la hija de Jenni Rivera.

“Para ustedes es muy común tomarse fotografías con poca ropa” Mayeli Alonso despotrica contra la familia de Chiquis y Lupillo Rivera Mayeli Alonso siguió comentando lo siguiente: “No veo porque hacerlo si para ustedes es muy de uso común, tomarse fotos con poca ropa, etc… existe contenido nudista de personas muy cercanas a ti y a mis hijos y ¿eso te preocupa?”, finalizó la ex pareja de Lupillo Rivera, quien no pareció dudar en poner en jaque a Chiquis Rivera. El portal de Telemundo sacó a relucir una entrevista en donde le preguntaban a Chiquis Rivera qué pensaba respecto a todo lo que su ex tía comentó en redes sociales, respuesta que causó un gran asombro en todos, debido a que la hija de Jenni Rivera le dio una “cachetada con guante blanco” a Mayeli Alonso.

“Yo la respeto mucho” dice Chiquis Rivera ante las declaraciones de su ex tía Mayeli Alonso De acuerdo con el sitio de espectáculos, los reporteros se encontraron a Chiquis Rivera arribando en el aeropuerto de Miami, en donde no dudaron ni un segundo en peguntarle a la también cantante qué opinaba respecto a las declaraciones que su ex tía, Mayeli Alonso dijo a través de sus historias en Instagram. Y para sorpresa de muchos, la hija de Jenni Rivera respondió a estas acusaciones de una forma bastante tajante, deseándole amor a Mayeli y a sus hijos: “Yo la respeto mucho, es la mamá de mis primos, y le mando a ella y a los niños un besito”, respondió Chiquis Rivera tras la declaraciones que hizo su ex tía en contra de la familia Rivera.

“No todas las familias tienen locos que violan a sus hijas”: Mayeli Alonso despotrica contra la familia de Chiquis y Lupillo Rivera Cabe destacar que estas no fueron las únicas declaraciones que Mayeli Alonso hizo en contra de la familia de Chiquis Rivera, ya que incluso la empresaria pudo haber llegado a tocar fibras un poco delicadas en la familia de Jenni Rivera: “No toda la gente vive con eso en la cabeza, no todas las familias tienen locos que violan a sus hijas, no todos son promiscuos o acosadores”. Estas declaraciones fueron también cuestionadas a Chiquis Rivera, en donde una vez más le preguntaron qué opinaba de lo que su ex tía, Mayeli Alonso había dicho respecto a su familia, a lo que la hija de Jenni Rivera respondió nuevamente tajante, argumentando que eso no conocía, y que prefería no meterse en esos asuntos. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO CHIQUIS RIVERA DE MAYELI

“Esto le afecta más a tus hijos” Mayeli Alonso no se queda callada y se defiende Para finalizar, Mayeli Alonso le manda otro mensaje a su ex pareja, el cantante Lupillo Rivera, comentando que lo que estaba realizando en contra de ella podría llegar a afectar más a sus hijos Karizma y LRey: “Esto que estas haciendo afecta más a tus hijos de lo que crees”, comentó en redes sociales. “No los utilices para salvar lo que tus socios nos han hecho, apoco tan vendido eres we?, no mam$%& JAJAJA”, finalizó en sus declaraciones la también empresaria estadounidense, Mayeli Alonso, quien no dudó tampoco en sacar a relucir el problema que actualmente esta teniendo con su ex socia, Daysi Cabral.

Lupillo Rivera va a la policía para proteger a sus hijos Todas estas declaraciones de Mayeli Alonso en contra de la familia de Chiquis Rivera se dieron a raíz de que el cantante Lupillo Rivera y también su ex pareja publicara un video a través de su cuenta oficial de Instagram, sorprendiendo a todos sus fans al venir saliendo de lo que parecía ser una comisaría, luciendo un semblante bastante molesto y agitado, mientras que habla en un tono duro. Al pie del video, el cual ya contiene miles de reproducciones, el hermano de Jenni Rivera escribió: “No hay excusas, por este tipo de actos, bajarse los pantalones enfrente de mi hija Lupita y mi hijo LRey en dos ocasiones y que su madre lo permita que sabemos porque qué mas pasará cuando no hay cámaras”.

"Que caiga quien tenga que caer" A pesar de que no se sabe porque Lupillo Rivera llegó a dar hasta una comisaría de policía, el cantante no desaprovechó la oportunidad de decirle unas cuantas palabras a Poncho Ponce, pareja de Mayeli Alonso: "Nunca le he deseado el mal a ninguna de estas personas, pero esto NO TIENE PERDÓN, ching#% a tu madre Poncho Ponce". Por otra parte, en el video, el hermano de Jenni Rivera argumentó lo siguiente mientras que caminaba por las calles: "Aquí saliendo de hacer lo que tenemos que hacer correcto para proteger a nuestros hijos, caiga quien caiga, porque esta cabr#$% el pinc#$#& pedo", comentó Lupillo al salir de la comisaría de la policía.

El video que provocó que Lupillo fuera hasta la policía De acuerdo con el portal SDP Noticias, el video del que habla Lupillo Rivera y el cual provocó que tomara acciones, yendo incluso hasta las oficinas de la policía, sucedió durante una fiesta en dónde estaban presentes Mayeli Alonso, junto a sus hijos Karizma, LRey, y su actual pareja, Alfonso Ponce. En dicho video y de acuerdo con el portal, se observa como Mayeli Alonso se encuentra junto a su hija Karizma Rey y Poncho Ponce, quién esta bailando en una fiesta, sin embargo, lo que más molestó al cantante fue cuando Poncho se sube a la mesa y comienza a bajarse los pantalones en la parte trasera, el portal afirma que no solo se encontraba Karizma con ella, sino también su hijo LRey de 12 años.

"Ella no estaba en la misma mesa" A pesar de que Mayeli Alonso salió a desenmascarar a Lupillo Rivera, argumentando que eso sí le molestaba, la empresaria comentó que su hija de 15 años no se encontraba en la misma mesa que ella, y que solamente estaban bailando, y que por supuesto su hija sabía lo que estaba bien y lo que no. Sin embargo, eso no impidió que el hermano de Jenni Rivera fuera directo a la policía y tomara cartas en el asunto, argumentando que esa no era la clase de educación que debería de ver, pero Mayeli Alonso remató argumentando que sus hijos ven peores cosas en internet, echándole en cara que su familia posaba casi denudo frente a las cámaras.