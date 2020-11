Chiquis Rivera sigue dando de qué hablar

En entrevista, la cantante confiesa la verdad sobre su divorcio de Lorenzo Méndez

“Después de lo que ha pasado… no hay vuelta atrás”, expresó

La novela no termina. La cantante Chiquis Rivera confiesa la verdad sobre su divorcio de Lorenzo Méndez y asegura que “después de lo que ha pasado… no hay vuelta atrás”.

Fue en la cuenta de Instagram de Escándalo que se compartió lo que nadie hubiera esperado sobre la relación que tuvieron Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez.

La hija de Jenni Rivera dio una entrevista para People en español donde comentó lo siguiente: “Te lo digo con el corazón en la mano y me duele tanto decirlo, pero después de lo que ha pasado… no hay vuelta atrás”, refiriéndose a su divorcio de Lorenzo Méndez.

Por si fuera poco, Chiquis Rivera confesó que le dolíó mucho la entrevista que su ahora exesposo le dio al programa El Gordo y la Flaca, sin contar que extrañaba mucho a Vicky, la hija del cantante, y que por el momento está soltera, quiere sanar primero y no está abierta al amor.

Respecto a la entrevista que Lorenzo Méndez le dio a El Gordo y la Flaca, la hija de Jenni Rivera dijo lo siguiente:

“Lo más difícil es que esto que (era) algo tan privado y tan sagrado, que para mí era tan bonito, que todo esté expuesto, que él haya dado una entrevista. Eso si me dolió mucho”.

La cantante aseguró que no quería hablar de ciertos detalles de su matrimonio por respeto e insistió en que fue algo que le dolió mucho.

“Y esto no lo he dicho en ningún otro lado, pero si me caló y dije: ‘¿Qué está pasando?’. Tanto que quería guardar nuestra relación que es tan privada, tan hermosa para mí. Es algo entre dos personas”.

Por último, Chiquis Rivera compartió que este proceso de divorcio ha sido muy difícil y más por hacerlo delante de todo el mundo: “Y luego con las críticas y todo, ¡imagínate!”, concluyó la cantante.