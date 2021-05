Chiquis Rivera visita a su abuela, la señora Rosa, y le hace inesperada confesión

La cantante, hija de Jenni Rivera, aseguró que su papá Trino Marín se hizo predicador en la cárcel

“Deberían castrarlo para poder confiar en que no hará daño a nadie”, expresan usuarios ¡Qué impresión! Chiquis Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, visitó a su abuela, la señora Rosa, para hacerle una inesperada confesión: su papá Trino Marín se hizo predicador en la cárcel y usuarios reaccionaron de diferentes maneras. A través del canal oficial de YouTube de La gran señora, el cual tiene gran éxito entre los internautas, la cantante Chiquis Rivera abrió su corazón y compartió más anécdotas que vivió junto a su madre y demás integrantes de su familia. “Me gusta siempre esperar lo mejor de la gente”: Chiquis Rivera “Cuando hablé con mi papá lo sentí diferente, ahorita ya es cristiano, antes era católico, y da clases de la Biblia, y se puede decir que es como pastor o predicador”, compartió la hija de Jenni Rivera, quien dijo también que espera que Trino Marín haya cambiado. “Me gusta siempre esperar lo mejor de la gente y ver la parte positiva, pero no sé, no lo he visto, no he platicado con él”. Cabe recordar que el exesposo de La Diva de la Banda fue encarcelado el 24 de abril del 2006 luego de haber sido acusado de abusar sexualmente de sus hijas, Chiquis y Jacqie, así como de Rosie Rivera.

Chiquis Rivera recuerda con mucho cariño a su madre Además, la intérprete se di0 el tiempo de mostrar una fotografía, que data del 2011, de la época en que realizaron una sesión fotográfica para el reality show I love Jenni: “Fue un día muy bonito, estuvimos como 16 horas haciendo fotos y videos. Aquí están mis hermanitas, mi madre hermosa, aquí nos parecemos mucho”. Sobre cómo llegó esta foto a la señora Rosa, Chiquis compartió que ella cree que su tío Abel o su tía Rosa fueron los que sacaron todas las fotos que tiene La gran señora en su casa, quien tenía un gran parecido con Jenni Rivera cuando era jovencita.

La señora Rosa recuerda el día de su boda por la iglesia De buen humor, la Señora Rosa le recordó a Chiquis Rivera que fue ella, cuando era apenas una niña, quien quiso convencerla de que se casara por la iglesia con su abuelo, Pedro Rivera, ya que, a pesar de tantos años juntos, no lo habían hecho. “Por ahí tengo las fotos, yo no he tirado esas fotos, aunque mi matrimonio haya fallado o lo que sea, esos son recuerdos, ahí están todos mis nietos, estaba mi mamá, mi suegra, estaban todos”, comentó la mamá de Jenni Rivera.

Chiquis Rivera acepta que fue muy traviesa cuando era niña Y cuando nadie lo esperaba, la cantante recordó que era muy traviesa cuando era niña y que una vez la sacaron de la guardería porque hablaba mucho, incluso cuando otros niños tomaban una siesta, ella no lo hacía y les quitaba los calcetines a los que estaban durmiendo. “Yo no sé porque me daba por hacer eso, yo creo para que me sacaran para estar con mi abuela. También tenía una maña, les escondía las llaves a todos”, dijo Chiquis Rivera, lo que también recordó La gran señora y lo confirmó con una divertida anécdota.

Chiquis le hizo todo tipo de travesuras a su abuela “Una vez me pusieron una regañada porque me estaba comiendo una piernita de pollo, y pues me acabé el pollo y estaba viendo televisión y me pregunté que iba a hacer con ese hueso y lo metí en la videocasetera y ahí estuvo por varios meses”. La señora Rosa recordó también está anécdota y aseguró que nunca le pagaron todas las travesuras que le hicieron. Por su parte, Chiquis Rivera dijo que en una ocasión ralló las paredes del comedor de su abuela, quien tuvo que contárselo a Jenni Rivera.

La señora Rosa tenía “autorización” de pegarle a su nieta Muy diferente a lo que se ve hoy en día, La gran señora tenía “autorización” de pegarle a su nieta siempre y cuando fuera necesario, algo que también recordó la cantante y que lo veía como algo de lo más normal: “Yo era la consentida y sigo siendo la consentida”. “Cuando se fueron ustedes al garage de Gustavo (hermano de Jenni), de todos modos se volvieron para acá otra vez y acabaron viviendo en una casa que les dejé y yo me vine para acá y ahí se quedaron. Era más el tiempo que estaban conmigo”, recordó Rosa Rivera.

Trino Marín descuidó a Chiquis Rivera a pesar de que se sentía mal La mamá de Jenni Rivera recuerda que en una ocasión Trino Marín fue por Chiquis Rivera para cuidarla, ya que en unos días la tenía ella y otros días la tenía La Diva de la Banda: “Y una vez llegó toda colorada y venía llorando y le pregunté que tenía”. “Abuelita, me siento muy mal, me duele aquí (tocándose la garganta) y me duele aquí (tocándose la frente)”, expresó la señora Rosa, quien luego de darle medicamento y arroparla, recuerda que Chiquis se le quedó viendo y le dijo: “usted si me quiere”. En casa de Trino Marín, nadie la había atendido…

La señora Rosa tenía la solución de todo Por si fuera poco, la señora Rosa recordó que Chiquis Rivera siempre llegaba muy triste y acongojada de casa de su papá Trino Marín ya que nadie la curaba. La cantante confesó que su abuela siempre tenía “la solución de todo” y que ya no es tan traviesa. “A mí me gusta bailar e ir de compras por mi abuelita. Siempre nos íbamos, después de que cocinaba y todo, una o dos veces a la semana, también íbamos al banco, agarraditas de la mano”, comentó la intérprete con mucho gusto de recordar esta época.

Trino Marín veía en la televisión a Chiquis Rivera desde la cárcel Ya casi para terminar con este video, Chiquis Rivera comentó que hace dos años que habló con su papá Trino Marín le dijo que la veía en la televisión y que en la cárcel le decían “suegro” y que a los demás presos se les hacía raro que tuviera fotos de la cantante. “Es lo único que me decía, que me miraba en la televisión y que se da cuenta de toda mi vida, pero yo le digo que no es toda mi vida, que son muchas mentiras en la televisión, pero no he hablado con él, ya tengo mucho tiempo, desde el día de mi boda fue la última vez que hablé con él”.