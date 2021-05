Aunque el rumor quedó aclarado, la vida sentimental de la Miss Universo no deja de estar en el ojo público y según varios medios como TvNotas y Radio Fórmula, Andrea Meza tiene una relación con Diego Garcy, exganador de Mr. México y del Mister Supranational 2016.

Pero al darse a conocer el supuesto noviazgo entre Andrea Meza y Diego Garcy, las reacciones no se hicieron esperar:

Y aunque no se tienen datos precisos de cuándo inició su relación, en el Instagram del guapo modelo se pueden apreciar publicaciones de ellos juntos desde el año 2017, en donde aparecen abrazados y donde él le dedica tiernos mensajes a la ahora Miss Universo.

Según dio a conocer Radio Fórmula, al igual que Meza, quien cuenta con una licenciatura en Ingeniería de Software, Diego Garcy es licenciado en Administración de Empresas. Al parecer ambos jóvenes no solo se preocupan por su apariencia, también se preocupan en prepararse académicamente.

En el material Andrea Meza le dedica unas lindas palabras: “Pero también es muy importante para mí personalmente, es una persona que quiero mucho, y que ha estado conmigo durante todo este año, que me ha ayudado, que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, que me ha impulsado a salir adelante, es alguien que quiero muchísimo, que le agradezco por estar conmigo en los momentos más importantes… Diego”.

En su cuenta de Instagram, Diego Garcy subió el video acompañado del siguiente mensaje: “No dejó de ver este video…. no hay palabras para describir el momento pero creo que a veces la vida te bendice con éxitos personales y materiales, y créanme, no son nada cuando recibes este tipo de sorpresas gracias por todo @andymezac”. VER VIDEO AQUÍ

“Increíble experiencia en las #barrancasdelcobre las 7 tirolesas @andymezac ibas toda asustada y te juro que estaba frenando hahaha que buen golpe, sorry (carita de beso)”, fue la descripción que el joven modelo puso en su publicación. VER AQUÍ EL VIDEO

De hecho en una publicación que realizó el 14 de febrero de 2017 fue una foto de ellos, donde él escribió lo siguiente: “Aún es 14 de febrero!!!, no es cierto, Feliz San Valentín!!”. La actual Miss Universo le dio Me Gusta, al igual que más de 800 personas.

El mensaje de Andrea Meza

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y, así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no radica en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en espíritu, alma y valores que nos manejamos. No permitan nunca que nadie les diga que no tenga valor”, dijo la joven, también es Embajadora de Turismo de su estado en México.

Meza, quien en 2017 obtuvo el segundo lugar en Miss Mundo, tendrá como suplente a la representante de Brasil, Julia Gama. Entre las finalistas estuvieron también Janick Maceta del Castillo (Perú), Adline Castelino (India) y Kimberly Jiménez (República Dominicana).