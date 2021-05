Los comentarios sobre el tema aparecieron: “Tan fina familia”, “Chiquis preciosa!! Por favor ella se ve linda no se ve vulgar como otras artistas. Me encanta Chiquis”, “cuerpazo?? de donde”, “Chiquis hermosa! Juan bien, arriba los Rivera”, “Familia de corrientes”, “Juan Rivera es muy prudente”.

Tras exhibirla su cirujano, a Chiquis Rivera no le quedó de otra más que admitir: “Ahorita que estoy viendo que están diciendo que me estoy tomando agua con limón todas las mañanas, y sí lo he hecho, mi abuelito me lo recomendó, hace mucho tiempo lo hice por un tiempecito, lo paré de hacer, y lo empecé otra vez, y la verdad los resultados me están encantando”, empezó a decir Chiquis Rivera en su video.

Chiquis Rivera cirujano: ‘Me voy hacer las bubis porque quiero’

La cantante aclaró que no se ha hecho ninguna liposucción: “Pero ahorita están diciendo que me tomé una foto con un doctor en Tijuana, el viernes, que me hice algo, que me hice cirugía, o sea, yo no entiendo. Ustedes saben, soy súper neta con ustedes siempre, como les decía soy el tipo de mujer que soy muy segura con quien soy, no tengo que fingir, ni nada de eso”.

Tras decir eso, Chiquis Rivera contó que sí se hará unos arreglitos, y que lo hará ‘porque quiere’, “… pero bueno, a la gente que vio esa foto con el doctor Víctor Gutiérrez, no fue porque me hice una lipo, no, es porque me voy hacer las bubis, y muy pronto”, comentó orgullosa. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video