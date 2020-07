Chiquis Rivera enciende las redes sociales

La cantante comparte foto en bikini rojo sin pudor

Además, deja un claro mensaje que no pasó desapercibido y algunos usuarios le reclaman

Una vez más, la cantante Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, enciende las redes sociales luego de compartir una foto en bikini rojo donde sin pudor deja un claro mensaje que no pasó desapercibido después de su reconciliación con su esposo, Lorenzo Méndez, y algunos usuarios le reclaman.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Chiquis Rivera compartió esta imagen que hasta el momento tiene más de 70 mil “Me gusta”, entre ellos de su abuelita, la señora Rosa Rivera, así como de las cantantes Ana Bárbara y Carolina Ross.

“La libertad viene cuando dejas de preocuparte de lo que piensa la gente de ti. JM #PazInterior”, fue lo que escribió la cantante Chiquis Rivera en su mensaje, el cual acompañó con una foto en la que aparece con un bikini rojo.

Por supuesto que no pudieron faltar los halagos de sus seguidores, como los de su hermano, Michael Marín, la conductora Veneno Sandoval, las cantantes mexicanas Ana Bárbara y Joy, del dúo Jesse & Joy, entre otros.

Pero cuando parecía que todos serían elogios para la hija de Jenni Rivera, tanto por su mensaje como por su foto en bikini rojo, un usuario se sinceró con ella y le dijo lo siguiente:

“Te amo, pero no me gusta como quieres manipular a tus fanáticos, les mientes cada vez que dices algo, lo único que haces es hacerte publicidad”, aunque de inmediato fans de Chiquis Rivera salieron en su defensa: “Ella no nos manipula, jaja”, “Si eres su fanático, no entiendo por qué piensas que te manipula y digo porque dices que la amas, no entiendo”.

Y mientras una seguidora le escribió lo siguiente: “Hermosa, disfruta tu matrimonio!!! @chiquis @lorenzomendez7″, alguien más de plano no se guardó nada y le dijo a Chiquis Rivera. “Ridícula te ves”.

Más que gusto porque hubo reconciliación con Lorenzo Méndez, a algunos seguidores de la cantante parece que les molestó y así se expresaron: “Tanta payasada para regresar con el vicioso”.

Por otra parte, una internauta se expresó de la siguiente manera después de leer el claro mensaje que expresó Chiquis Rivera en esta publicación que ‘adornó’ con un bikini rojo: “Te felicito, Chiquis, tú eres una mujer que más es lo que te han inventado en la vida que en la realidad que tú has vivido y siempre mirando al frente. Te deseo que tu matrimonio se arregle con Lorenzo porque las oportunidades no se repiten. Suerte”.

“Chica, si realmente no te preocupara, tú no estarías escribiendo de eso”, “Debería darte vergüenza que apoyas a marcas que explotan a trabajadores indocumentados”, “@chiquis yo estoy viendo en tus lentes a ver si se ve @lorenzomendez7 por ahí, jaja, ya los queremos ver juntos de nuevo, se ven tan chulos los dos”, se puede leer en más comentarios.